В московском метро установили елку из использованных проездных билетов

На станции Тургеневская московского метрополитена появилась новогодняя ель, сооруженная из использованных проездных билетов "Единый". Для ее создания потребовалось 230 000 билетов.

Отмечается, что именно такое количество одноразовых проездных документов выбрасывают москвичи за один день. Высота новогоднего дерева составляет три с половиной метра.

По словам замначальника подземки по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, всего в метрополитене и на МЦК установят более 20 елок.

Она отметила, что в следующем году такая елка, возможно, будет ниже на 1 метр: руководство метро надеется, что граждане станут активнее пользоваться картой "Тройка".

"Основная идея акции - призвать пассажиров не покупать каждый раз бумажные билеты, а пользоваться картой "Тройка" и заботиться о природе", - сообщила она, передает ТАСС.