Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели банкротство фирмы в Твери, массовое отравление детей в Кировской области, стрельба в больнице Ноябрьска и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Генеральный директор тверской фирмы вывел 50 миллионов рублей и обанкротил предприятие. Он заключал экономически невыгодные сделки и выводил активы компании на счета подконтрольных организаций, что привело к неплатёжеспособности предприятия. Ущерб, причинённый кредиторам, составил более 49 миллионов рублей, сообщает Афанасий-бизнес.

Владимир Путин перенес столицу Дальневосточного округа из Хабаровска во Владивосток. За последнее время это уже второе крупное административное изменение, касающееся ДФО. В ноябре 2018 года указом президента в состав Дальневосточного федерального округа были переданы Бурятия и Забайкальский край, ранее входившие в Сибирский федеральный округ. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Новосибирский врач вышла замуж за инвалида, чтобы не работать в ЦРБ. Новосибирская прокуратура добилась расторжения брака между 24-летней выпускницей медуниверситета и 62-летним инвалидом. Как оказалось, они заключили брак "без намерения создать семью, основанный на договоренности и взаимной выгоде сторон". Об этом пишет НДН.инфо.

По факту массового отравления детей в школе завели уголовное дело. Как сообщает Новый вариант, в ходе проверки обнаружилось масса нарушений, связанных условиями хранения готовой пищи и полуфабрикатов, отсутствием документации на партию мясной продукции, весом более 17 кг.

Многие жители Калининграда и области могут встретить Новый год без света. Так, должники, проживающие в Ленинградском районе Калининграда, задолжали за потребленную электроэнергию более 84 тыс. рублей. Об этом пишет НИА Калининград.

Следствие возбудило уголовное дело по факту стрельбы в больнице Ноябрьска. Как передает Vestiural, двое пациентов клиники устроили застолье, вели себя очень агрессивно и создали конфликт. Работники больницы позвонили в полицию.

В Самаре пройдут игры движения Самарский КВН.

В систему движения «Самарский КВН» в 2018 году входят следующие лиги: Областная студенческая лига КВН, Система Юниор лиг Самарской области (четыре дивизиона), Лига трудовой молодежи Самарской области и Межрегиональная лига КВН «САМАРА», сообщает SamaraToday.

В Ессентуках мужчина подозревается в изнасиловании падчерицы. Как пишет Ставропольский Репортер, в октябре и ноябре текущего года обвиняемый, находясь у себя дома, изнасиловал свою 12-летнюю падчерицу. В настоящий момент ведется тщательная проверка.