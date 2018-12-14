//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Горячий ТОП региональных новостей

14 декабря 2018, 22:29 [«Аргументы Недели», А. Гаврилина ]

Горячий ТОП региональных новостей
Фото: globallookpress.com

На повестке дня уходящей недели банкротство фирмы в Твери, массовое отравление детей в Кировской области, стрельба в больнице Ноябрьска и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Генеральный директор тверской фирмы вывел 50 миллионов рублей и обанкротил предприятие.  Он заключал экономически невыгодные сделки и выводил активы компании на счета подконтрольных организаций, что привело к неплатёжеспособности предприятия. Ущерб, причинённый кредиторам, составил более 49 миллионов рублей, сообщает Афанасий-бизнес.

Владимир Путин перенес столицу Дальневосточного округа из Хабаровска во Владивосток. За последнее время это уже второе крупное административное изменение, касающееся ДФО. В ноябре 2018 года указом президента в состав Дальневосточного федерального округа были переданы Бурятия и Забайкальский край, ранее входившие в Сибирский федеральный округ. Об этом передает Полуостров Камчатка.  

Новосибирский врач вышла замуж за инвалида, чтобы не работать в ЦРБ. Новосибирская прокуратура добилась расторжения брака между 24-летней выпускницей медуниверситета и 62-летним инвалидом. Как оказалось, они заключили брак "без намерения создать семью, основанный на договоренности и взаимной выгоде сторон". Об этом пишет НДН.инфо.  

По факту массового отравления детей в школе завели уголовное дело. Как сообщает Новый вариант, в  ходе проверки обнаружилось масса нарушений, связанных условиями хранения готовой пищи и полуфабрикатов, отсутствием документации на партию мясной продукции, весом более 17 кг.

Многие жители Калининграда и области могут встретить Новый год без света. Так, должники, проживающие в Ленинградском районе Калининграда, задолжали за потребленную электроэнергию более 84 тыс. рублей. Об этом пишет НИА Калининград.

Следствие возбудило уголовное дело по факту стрельбы в больнице Ноябрьска. Как передает Vestiural, двое пациентов клиники устроили застолье, вели себя очень агрессивно и создали конфликт. Работники больницы позвонили в полицию.

В Самаре пройдут игры движения Самарский КВН.

В систему движения «Самарский КВН» в 2018 году входят следующие лиги: Областная студенческая лига КВН, Система Юниор лиг Самарской области (четыре дивизиона), Лига трудовой молодежи Самарской области и Межрегиональная лига КВН «САМАРА», сообщает SamaraToday.

В Ессентуках мужчина подозревается в изнасиловании падчерицы. Как пишет Ставропольский Репортер, в октябре и ноябре текущего года обвиняемый, находясь у себя дома, изнасиловал свою 12-летнюю падчерицу. В настоящий момент ведется тщательная проверка.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Шнуров прокомментировал идею Госдумы провести рэп-конкурс

Шнуров прокомментировал идею Госдумы провести рэп-конкурс

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал объявленный Госдумой конкурс рэперов, призванный пропагандировать молодежный туризм. Свое мнение музыкант выразил в стихотворной форме.

//Политика

Российский политолог объяснил неизбежность силового решения проблемы Украины

Российский политолог объяснил неизбежность силового решения проблемы Украины

Россия сможет решить проблему Украины, реализующей враждебный Москве курс, только силовым путем. Соответствующее заявление в телевизионном эфире сделал Сергей Марков, отечественный политический эксперт.

//Политика

Владивосток назначен столицей Дальнего Востока

Владивосток назначен столицей Дальнего Востока

Столица Приморского края город Владивосток стал столицей Дальневосточного федерального округа. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

//В мире

У здания Рады украинцы митингуют против "объединительного собора"

У здания Рады украинцы митингуют против "объединительного собора"

У здания Верховной рады днем в пятницу, 14 декабря, собрались около сотни сторонников канонической Украинской православной церкви. Граждане выражают протест против "объединительного собора".

//В мире

Лукашенко: суверенитет для страны – это святое, Беларусь не войдет в состав РФ

Лукашенко: суверенитет для страны – это святое, Беларусь не войдет в состав РФ

Белорусский президент Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что суверенитет для Беларуси – это святое и республика никогда не войдет в состав Российской Федерации.

//Новости МирТесен



//В мире

Снявшийся с Порошенко десантник с шевроном СС на форме извинился

Снявшийся с Порошенко десантник с шевроном СС на форме извинился

Украинский десантник, прославившийся на весь мир из-за фото с президентом Украины Петром Порошенко и шеврона танковой дивизии СС "Мертвая голова" на форме, извинился. Не знал значение шеврона.

//В мире

Чехия выдала России обвиняемого в мошенничестве

Чехия выдала России обвиняемого в мошенничестве

Гражданин РФ Евгений Марков, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, был экстрадирован из Чехии по запросу российских властей. В Москву его доставили в сопровождении спецконвоя.

//Шоу-бизнес

Нелли Кобзон раскритиковали за участие в празднике во время траура

Нелли Кобзон раскритиковали за участие в празднике во время траура

Вдову знаменитого российского артиста Иосифа Кобзона, который ушел из жизни 30 августа текущего года, раскритиковали за организацию яркого и веселого праздника во время траура по умершему мужу.

//Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной раскрыл секрет стройной фигуры певицы

Муж Полины Гагариной раскрыл секрет стройной фигуры певицы

Муж Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхакова раскрыл секрет стройной фигуры певицы. Кто бы мог подумать, что невероятно стройная Полина когда-то была пышечкой с круглыми щечками.

//В мире

Латвийские «националы» требуют отставки рижского мэра

Латвийские «националы» требуют отставки рижского мэра

Похоже, что конец года выдался для мэра Риги Нила Ушакова несколько напряженным. Потеря кресла главы латвийской столицы – не глупая шутка, а вполне реальная, осязаемая действительность.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей

Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели банкротство фирмы в Твери, массовое отравление детей в Кировской области, стрельба в больнице Ноябрьска и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Новости партнеров

//В мире

В Израиле «желтые жилеты» вышли на улицы вслед за Францией

В Израиле «желтые жилеты» вышли на улицы вслед за Францией

В Израиле сегодня началось протестное движение, аналогичное французским «желтым жилетам». На улицы Иерусалима и Тель-Авива сегодня вышли несколько сотен протестующих против повышения тарифов.

//Спорт

Российские гандболистки вышли в финал чемпионата Европы

Российские гандболистки вышли в финал чемпионата Европы

Женская сборная России по гандболу победила команду Румынии в полуфинале чемпионата Европы и вышла в финал, где встретится с победителем второго матча между командами Франции и Нидерландов.

//Здоровье

Лёг поспать и совершенно вымотался

Лёг поспать и совершенно вымотался

Хороший сон - залог здоровья. У современного человека, напичканного гаджетами, а особенно у горожан, очень часто бывают проблемы со сном, и он недобирает положенные по норме 7-8 часов отдыха.

//В мире

Женщины нянчат реалистичных пупсов вместо живых детей

Женщины нянчат реалистичных пупсов вместо живых детей

Британке Холли Смит 23 года. Она выходит на прогулку с коляской, в которой трое малышей – полугодовалый Кристофер и новорожденные близняшки Лола и Логан. Но если посмотреть внимательно – это куклы.

//Армия

На боевое дежурство в России заступил лазерный комплекс

На боевое дежурство в России заступил лазерный комплекс

О появлении на вооружении российской армии современных лазеров сообщил широкой аудитории президент Путин в марте 2018 года. В июле боевой лазерный комплекс "Пересвет" прошёл испытания и поступил на вооружение. А с 1 декабря заступил на боевое дежурство.

//В мире

В Китае начали платить пользователям за просмотр контента

В Китае начали платить пользователям за просмотр контента

Китайский агрегатор Qutotiao начал платить пользователям за просмотр своего контента. Пользователи платформы получают неплохую прибавку к зарплате, а рекордсмен умудрился заработать 50 000 долларов.

//Общество

Американские бойскауты могут разориться из-за обвинений в домогательствах

Американские бойскауты могут разориться из-за обвинений в домогательствах

«Бойскауты Америки» - старейшая молодежная организация готовится к банкротству. Причиной стали многочисленные иски о сексуальных домогательствах и насилии со стороны ее сотрудников и волонтеров.

//Общество

Минздрав планирует повысить минимальный возраст продажи алкоголя

Минздрав планирует повысить минимальный возраст продажи алкоголя

Законопроект о запрете продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, разработанный Минздравом РФ, опубликован сегодня на официальном портале нормативной правовой информации.

//Новости СМИ2

//Наука

Врач объяснил девушке, что она - мужчина

Врач объяснил девушке, что она - мужчина

Любопытный случай произошел недавно в Китае. Девушка обратилась к гинекологу с проблемой: она уже год была замужем, но никак не могла забеременеть. Ответ врача поверг пациентку в шоковое состояние.

//Общество

В Госдуму внесли законопроект о защите Рунета

В Госдуму внесли законопроект о защите Рунета

В Госдуму внесен пакет поправок к законам «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», призванных повысить устойчивость и надежность работы сети интернет в РФ.

//Общество

После скандала и суда школьникам Перми разрешили пирсинг и яркую окраску волос

После скандала и суда школьникам Перми разрешили пирсинг и яркую окраску волос

Пермским школьникам официально разрешили проявлять свою индивидуальность. Теперь они смогут сидеть за партами с выкрашенными в яркий цвет волосами, дредами и даже сделать себе пирсинг.

//В мире

Греческий журналист узнал у крымских таксистов правду о жизни в республике

Греческий журналист узнал у крымских таксистов правду о жизни в республике

Греческий журналист, глава медиа-группы "Канал 1" Николас Бардуанис узнал у крымских таксистов правду о жизни в республике. По его словам, водители являются самым лучшим источником информации.

//В мире

В «Яндексе» прокомментировали дату смерти Порошенко

В «Яндексе» прокомментировали дату смерти Порошенко

Пресс-служба компании «Яндекс» объяснила, почему президент Украины Петр Порошенко, согласно результатам поисковой выдачи, скончался три дня назад. Ранее «Яндекс» сообщил о его смерти 11 декабря.

//В мире

Первый глава кабмина ДНР напомнил цель создания воюющих с ВСУ республик Донбасса

Первый глава кабмина ДНР напомнил цель создания воюющих с ВСУ республик Донбасса

Александр Бородай, первый глава правительства ДНР, рассказал, зачем были созданы народные республики Донбасса. Соответствующее заявление бывший премьер сделал в разговоре с представителями СМИ.

//В мире

Житель США на два дня застрял в вентиляции ресторана

Житель США на два дня застрял в вентиляции ресторана

Житель Калифорнии отправился в китайский ресторан и застрял в вентиляционной трубе заведения. Согласно последней информации, мужчине пришлось провести в тесном помещении практически два дня.

//Общество

Сергей Аксенов: На территории Крыма нарастают террористические угрозы

Сергей Аксенов: На территории Крыма нарастают террористические угрозы

На территории Крыма сохраняется тенденция нарастания террористических угроз, считает республиканский премьер Сергей АКСЕНОВ.

//Общество

Эксперт: Насильственные методы в семье можно только сократить

Эксперт: Насильственные методы в семье можно только сократить

Россияне заявили, что считают насилие в отношении женщин важной проблемой для страны. Проведенный ВЦИОМ опрос определил, что так считают 73% россиян. Так, эта проблема беспокоит молодежь (84%) и женщин (79%).

//Происшествия

Московские врачи достали из горла ребенка застрявшие год назад рыбные кости

Московские врачи достали из горла ребенка застрявшие год назад рыбные кости

Московские медики вытащили из горла маленького ребенка рыбные кости, которые застряли там год назад. Другие врачи ранее заявили, что у полуторагодовалой девочки киста левой доли щитовидной железы.

//Общество

Жителя Крыма посадили за попытку изнасилования несовершеннолетней падчерицы

Жителя Крыма посадили за попытку изнасилования несовершеннолетней падчерицы

Жителя Красногвардейского района посадили за попытку изнасилования несовершеннолетней. Осужденный 58-летний мужчина проведет 12,5 лет в колонии строгого режима

//Шоу-бизнес

Галкин показал, как весело проводит время с детьми на санках

Галкин показал, как весело проводит время с детьми на санках

Известный артист Максим Галкин показал, как он вместе с сыном Гарри и дочерью Лизой проводит время, катаясь на санках. Мужчина почти все свое свободное время уделяет детям и развлекает их, как может.

//В мире

В центре Страсбурга впервые после теракта открылась рождественская ярмарка

В центре Страсбурга впервые после теракта открылась рождественская ярмарка

В центре Страсбурга впервые после теракта, случившегося 11 декабря, открылась рождественская ярмарка. Известно, что организаторы ограничили число выходов и входов в павильоны, а также усилили охрану.

//В мире

Осужденный экс-адвокат Трампа заявил, что президент США говорит неправду

Осужденный экс-адвокат Трампа заявил, что президент США говорит неправду

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, которого за нарушение избирательного законодательства приговорили к трем годам тюрьмы, призвал не верить словам американского лидера.

//В мире

Воинские части ДНР приведены в боевую готовность из-за угрожающих сообщений ВСУ

Воинские части ДНР приведены в боевую готовность из-за угрожающих сообщений ВСУ

Воинские части Донецкой народной республики приведены в боевую готовность из-за сообщений о готовящемся наступлении со стороны украинских силовиков. "Враг ни на метр не продвинется на нашу землю".

//Наука

Ученые рассказали, с чем может быть связана жестокость молодых людей

Ученые рассказали, с чем может быть связана жестокость молодых людей

Эксперты из Университета Нового Южного Уэльса провели исследование с участием 85 человек 18-19 лет. Ученым удалось выяснить, по какой причине многие молодые люди становятся очень жестокими.

//Наука

Ученые разработали простой метод предсказания даты смерти человека

Ученые разработали простой метод предсказания даты смерти человека

Специалисты из Соединенных Штатов придумали технологию, которая позволяет определить день смерти любого человека. Соответствующую работу провела группа научных сотрудников Йельского университета.

//Экономика

Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта

Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта

Банк России 14 декабря повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7,75% годовых. Сообщение Центробанка о повышении ключевой ставки размещено на сайте регулятора.

//Происшествия

В Брянской области поезд сбил двух подростков в наушниках, один из них погиб

В Брянской области поезд сбил двух подростков в наушниках, один из них погиб

В Брянской области поезд сбил двух подростков в наушниках. Согласно последней информации источников, один из молодых людей, пересекавших железнодорожные пути перед приближающимся составом, погиб.

//В мире

Бывший сотрудник Генштаба РФ указал предполагаемые места начала Третьей мировой

Бывший сотрудник Генштаба РФ указал предполагаемые места начала Третьей мировой

Стало известно, в каких точках земного шара может начаться новый глобальный военный конфликт. Соответствующую информацию озвучил Константин Сивков, бывший сотрудник Генерального штаба России.

//В мире

В аэропорту Гоа скончался турист из России

В аэропорту Гоа скончался турист из России

В аэропорту Даболим, расположенном в индийском курортном штате Гоа, скончался гражданин Российской Федерации. Соответствующую информацию днем в пятницу, 14 декабря, предоставили сотрудники СМИ.

//Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой Ольгу Бухарову положили в больницу

Дочь Ларисы Гузеевой Ольгу Бухарову положили в больницу

Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова оказалась на больничной койке. Пару дней назад 18-летняя девушка делилась в Инстаграм, что ей предстоит операция.

//В мире

Лавров: ситуация в Черном море деградировала

Лавров: ситуация в Черном море деградировала

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в рамках встречи глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества в Баку заявил, что ситуация в Черном море деградировала.

//Общество

«Яндекс» сообщил о смерти Петра Порошенко 11 декабря

«Яндекс» сообщил о смерти Петра Порошенко 11 декабря

Поисковая система «Яндекс» по запросу об украинском президенте Петре Порошенко выдала результат, согласно которому действующий глава государства «умер» 11 декабря. Ошибка уже исправлена.

//Общество

Молодых россиян планируют "оставить" без крепкого спиртного

Молодых россиян планируют "оставить" без крепкого спиртного

Молодых граждан России планируют в ближайшее время оставить без крепкого алкоголя. Минздрав предлагает с января 2020 года не продавать спиртное крепче 16,5 градуса людям, не достигшим 21 года.

//Общество

ICO Продакшн: "Я верю в новое ралли биткоина"

ICO Продакшн: "Я верю в новое ралли биткоина"

Создатель telegram-канала ICO Продакшн пообщался с нашим корреспондентом.

//Общество

В Кремле оценили желание Кадырова привлечь еще больше средств в Чечню

В Кремле оценили желание Кадырова привлечь еще больше средств в Чечню

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу, 14 декабря, прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что региону не хватает денег на эффективное развитие.

//Общество

Синоптики предупредили об укреплении мороза в Москве в будущее воскресенье

Синоптики предупредили об укреплении мороза в Москве в будущее воскресенье

Синоптики предупредили москвичей и гостей столицы об укреплении мороза в Москве в будущее воскресенье, 16 декабря. Зима полностью вступила в свои права. Хотелось бы на Новый год снега.

//В мире

Лукашенко сообщил, что Порошенко отверг его предложения по Донбассу

Лукашенко сообщил, что Порошенко отверг его предложения по Донбассу

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Петр Порошенко не поддержал его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов на территории Донбасса.

//В мире

Аналитик нашел обоснование для ввода войск РФ в Донбасс в случае агрессии ВСУ

Аналитик нашел обоснование для ввода войск РФ в Донбасс в случае агрессии ВСУ

«Косовский прецедент» позволит России ввести свои войска в Донбасс в случае агрессии Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в разговоре с представителями СМИ сделал эксперт Игорь Коротченко.

//Общество

Штрафы за превышение скорости на 10 км/ч могут вернуть

Штрафы за превышение скорости на 10 км/ч могут вернуть

Превышение скорости на дороге - самое распространенное нарушение правил дорожного движения водителями в России. Для автовладельцев могут вернуть штрафы за превышение скорости на 10—20 км/час.

//Общество

Стало известно, в каких регионах России граждане чаще всего умирают от рака

Стало известно, в каких регионах России граждане чаще всего умирают от рака

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова утром в пятницу, 14 декабря, сделала важное заявление. Политик рассказала, в каких регионах нашей страны граждане чаще всего умирают от рака.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры