Московские школьники взяли четыре медали на Международной олимпиаде

Московские школьники в составе российской сборной завоевали четыре медали на Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров, которая проходила в Габороне (столице Ботсваны) 2-11 декабря. На их счету: одна золотая и три серебряные.

Естественнонаучная олимпиада юниоров завершила цикл международных олимпиад 2018 года. Состязания проводились по математике, биологии, химии, физике, географии, астрономии и астрофизике, информатике и естественным наукам. По их итогам московские школьники установили рекорд по количеству золотых медалей на международных олимпиадах. На счету учащихся столичных школ больше половины наград высшего достоинства, завоеванных национальной сборной, – 13 из 22. Всего в копилке команды России 38 медалей, 22 из них – заслуга москвичей.

«В естественнонаучной олимпиаде участвуют совсем юные ребята, которым не больше 15 лет. Они показали прекрасные знания сразу трех предметов: биологии, химии и физики. Эта победа – первый шаг на пути к будущим серьезным международным соревнованиям и победам. Если еще 10 лет назад у нас было всего два золота, то в этом году уже 13 – это больше половины всех золотых медалей сборной России. Мы ждем новых рекордов от московских школьников, а город предоставляет для этого все возможности», – рассказал директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Как ранее отмечал руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина, развитие олимпиадного движения и высокие результаты московских школьников на международной арене в составе национальной сборной являются одним из ключевых направлений развития московской системы образования. Дополнительные стимулы создает и мэрия Москвы: столичные победители и призеры международных олимпиад награждаются премиями. Золотые медалисты получают по одному миллиону рублей, серебряные – по 500 тысяч рублей, бронзовые – по 250 тысяч рублей.