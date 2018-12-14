Американские бойскауты могут разориться из-за обвинений в домогательствах

«Бойскауты Америки» - старейшая молодежная организация готовится к банкротству. Как сообщают американские СМИ, иск юристами будут поданы в суд в ближайшее время. На отчаянный шаг администрация организации вынуждена была пойти из-за многочисленных исков о сексуальных домогательствах и насилии со стороны ее сотрудников и волонтеров.

Репутация «Бойскаутов» оказалась под угрозой, все меньше и меньше молодых американцев стремятся вступать в ее ряды. И хотя основное количество поданных исков относятся к случаям, которые происходили еще в 60-70 годы, не только реноме организации сильно пострадало, но и финансовые потери оказались слишком велики. Только в прошлом году на юристов, представляющих интересы компании в судах, пришлось потратить более 7 миллионов долларов, не говоря уже о компенсациях пострадавшим. Кроме того, организацию часто критикуют за предвзятое отношение к сексуальным меньшинствам.

В результате после наплыва судебных тяжб и многочисленных скандалов несколько ключевых спонсоров решили отказаться от финансовой поддержки «Бойскаутов». И банкротство оказалось единственно возможным выходом из ситуации, сообщает издание «СПИД-Инфо».