Минздрав планирует повысить минимальный возраст продажи алкоголя

Законопроект о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года, разработанный Минздравом РФ, опубликован сегодня на официальном портале нормативной правовой информации.

Минздрав РФ разработал поправки к федеральному закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Предлагаемые изменения предполагают ввести запрет на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% объема лицам, не достигшим 21 года.

«Предлагаемая мера по повышению возраста продажи алкоголя в России оценивается международными научными исследованиями как эффективная», - считают в здравоохранительном ведомстве. Запрет должен вступить в действие с января 2020 года, сообщает ТАСС.