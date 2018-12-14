После скандала и суда школьникам Перми разрешили пирсинг и яркую окраску волос

Пермским школьникам официально разрешили проявлять свою индивидуальность. Теперь они смогут сидеть за партами с выкрашенными в яркий цвет волосами, дредами и даже сделать себе пирсинг.

Новые методички от департамента образования объяснили учителям, что не стоит придираться к внешнему виду учащихся. Более того, теперь «недопустимо запрещать школьникам окрашивать волосы в яркие и неестественные цвета», а все требования - придерживаться делового стиля, использовать неяркий макияж и носить безопасные украшения – носят лишь рекомендательных характер и совершенно не обязательны для исполнения.

Как пишет издание "СПИД-Инфо", виной всему скандал, который разразился в одной из гимназии города, когда ученицу с розовыми волосами отстранили от занятий за ненадлежащий внешний вид. Он закончился далеко не в пользу учебного заведения. Родители девочки обратились в прокуратуру, которая провела проверку и нашла несоответствия между положениями образовательного учреждения о внешнем виде учеников и федеральным законодательством об образовании.

Административные дела были возбуждены в отношении гимназии и ее директора, и местный департамент образования быстро выпустил документ, дающий школьникам свободу.