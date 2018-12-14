В Иркутской области проводят поиски нелегальных мигрантов

Общественная палата Иркутской области вместе с миграционной службой и общественными организациями пытаются найти иностранцев, которые живут без документов.

"Я с мужем жила, он уехал в Армению, у него тоже проблемы с документами. Он туда уехал и до сих пор не вернулся. Ни в садик ребёнка устроить не могу, ни в больницу его никто не берёт без полиса. И меня саму без полиса никто не берёт", - рассказала Алина, мигрантка. Об этом пишет ОТР.