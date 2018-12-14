Пассажир жестоко избил мужчину у билетных касс в Люберцах

Пассажир стал бить мужчину из-за того, что опоздал на электричку. Он нанес несколько ударов ему в лицо, а после повалил на землю и ударил еще несколько раз ногой.

«Ужасно, было много людей рядом, когда началась драка. Виновник потасовки убежал с места, а пострадавший несколько минут сидел на полу», – рассказала местная жительница. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также, как сообщает НСН с ссылкой на агентство "Москва", ножевое ранение в шею получила женщина в продуктовом магазине по на юге столицы.

В Иркутске в 2018 году было всего лишь три случая вызова полиции для вмешательства в конфликтные ситуации с участием медиков. В 2017 году их было 12, пишет Телеинформ с ссылкой на пресс-службу губернатора.