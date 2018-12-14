Сергей Аксенов: На территории Крыма нарастают террористические угрозы

На территории Крыма сохраняется тенденция нарастания террористических угроз, считает республиканский премьер Сергей АКСЕНОВ, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом он сообщил после итогового заседания Антитеррористической комиссии РК. Премьер считает, что угрозы исходят со стороны Украины и международных террористических организаций.

«Для реализации диверсионно-террористических планов могут быть использованы сотрудники украинских спецслужб. В том числе, выходцы из Крыма, которые состоят в так называемом добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, а также законспирированные члены международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ)», - написал АКСЕНОВ в Facebook.

Он добавил, что домой могут возвращаться жители Крыма, получившие боевой опыт в составе международных террористических групп. Также опасность представляют функционеры и сторонники радикальных исламистских организаций, идеологий и учений.

АКСЕНОВ отметил в Facebook, что в этом году обстановка в сфере противодействия терроризму характеризуется как сложная и динамичная, однако терактов допущено не было. В целом, добавил премьер, план комиссии в республике на этот год выполнен.