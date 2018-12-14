Эксперт: Насильственные методы в семье можно только сократить

Россияне заявили, что считают насилие в отношении женщин важной проблемой для страны. Проведенный ВЦИОМ опрос определил, что так считают 73% россиян. Так, эта проблема беспокоит молодежь (84%) и женщин (79%).

«Закон послужил пусковым механизмом, чтобы люди опасались, что семейное насилие будет продолжаться. Человек, который хочет поднять руку на кого-то в семье, убежден, что он останется безнаказанным и что государство дало ему карт-бланш на семейное насилие. С тех пор, как закон был принят, количество семейного насилия увеличилось, это подтверждает статистика», – сказала почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар. Об этом пишет НСН.