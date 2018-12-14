Жителя Крыма посадили за попытку изнасилования несовершеннолетней падчерицы

Жителя Красногвардейского района посадили за попытку изнасилования несовершеннолетней. Осужденный 58-летний мужчина проведет 12,5 лет в колонии строгого режима, пишут «Аргументы недели-Крым».

Приговор местному жителю вынес Красногвардейский районный суд, пишет пресс-служба ведомства. По данным следствия, в мае текущего года выпивший мужчина напал на свою падчерицу и попытался ее изнасиловать. Злоумышленник, превосходивший по силе девочку, которой не было и четырнадцати лет запросто сломил ее сопротивление.

К счастью, в последний момент картину застала мать девочки, чем предотвратила непоправимое. За все время следствия и судебных разбирательств нарушитель не признал собственной вины. Суд приговорил задержанного к 12 годам и 6 месяцам заключения в исправительной колонии строгого режима.