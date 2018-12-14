«Яндекс» сообщил о смерти Петра Порошенко 11 декабря

Поисковая система «Яндекс» по запросу об украинском президенте Петре Порошенко выдала результат, согласно которому действующий глава государства «умер» 11 декабря. Эта информация появилась в блоке «Дополнительная информация по запросу».

В интернет-компании «Яндекс» прокомментировали эти сообщения о том, что при запросе «Петр Порошенко» у пользователей отображалась дата смерти президента Украины. В компании говорят, что поисковая система выступала в качестве агрегатора информации, взятой из открытых источников.

«Данные для карточки объектного ответа в поиске «Яндекс» берет из открытых источников. И в данном случае мы агрегатор внешней информации. На эту минуту в карточке ответа нет ничего о датах смерти», — сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу компании.

В данный момент ни в Википедии, ни в карточке ответа нет ничего о дате смерти Порошенко. Ошибка исправлена.

В комментарии Федеральному агентству новостей пресс-служба президента Украины сообщила, что Порошенко жив и здоров. И добавили, что вчера Петр Алексеевич был с официальным визитом в Брюсселе.

Представители Порошенко призвали следить за новостями о нем на официальном сайте президента Украины.