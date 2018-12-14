Создатель telegram-канала ICO Продакшн пообщался с нашим корреспондентом.

Юрий, с большим интересом наблюдаю за вашим каналом. Правда, иногда чтобы понять о чем вы пишете, приходится заглядывать в Википедию. А если вкратце и словами автора, то о чем канал ICO Продакшн?

На нашем канале мы вкратце публикуем информацию об абсолютно различных проектах, которые привлекают к себе инвестиции путем криптовалютного краудфандинга (Вкратце это и называется ICO).

Проще говоря, читатели узнают у нас об этих самых проектах, и далее могут попробовать себя в роли инвестора. Конкретно вложив средства в какой либо ICO проект и взамен получив их внутреннюю валюту (токены) по предлагаемой первичной стоимости. И если финансовая компания завершается успешно, т.е. установленное количество средств авторами ICO собрано, то токены выходят на биржи, где уже инвесторы могут продать их как по более высокой стоимости, так и по более низкой, ибо гарантий тут никаких нет, а сама эта сфера является классическим вариантом венчурного инвестирования (высокорискового). Тут можно и многократно приумножить свои средства, и полностью все потерять (что увы, но случается гораздо чаще. Потому проекты для инвестиций нужно подбирать очень тщательно и вкладывать в них далеко не последние деньги).

Насколько я понимаю, телеграм - это ваша основная площадка распространения информации? Или у вас есть сайт, офис, где вы консультируете людей и тд?

Да верно, на данный момент телеграм наша единственная и основная площадка.

Что с криптовалютой? В какую лучше сейчас вложиться?

В криптовалютах мы сейчас наглядно наблюдаем раздутый эффект FUD-а. Тоесть доверие к криптовалютам упало, хайп сдулся, люди боятся, паникуют и продают свои монеты, чем и беспрерывно плодят снижение курса биткоина и прочих coin-ов. В начале следующего года, в январе-феврале планируются такие крупные события, как запуск платформы Bakkt и криптовалютных ETF. Но не факт конечно, что их опять не перенесут и вообще что это не просто очередной метод манипуляции рынком, путем вброса информации о запуске этих платформ. Но если же эти события наконец произойдут, причем в положительном ключе, то реанимация курса криптомонет вполне возможна уже в начале 2019 года. Если смотреть более глобально, то лично я верю в новое ралли биткоина в будущие годы, в этом деле все возможно. Вопрос тут скорее - когда вновь?.

Насчёт того, куда конкретно вложиться, то я рекомендую только биткоин или эфириум. Вкладываться в другие монеты это куда более рисковое действие, я предпочитаю более консервативный подход ( хотя конечно же, криптовалютные инвестиции это не самый, мягко говоря, консервативный вариант :) )

Насколько сильно изменится Тедеграм с введением платформы TON?

Честно говоря, не особо сейчас слежу за Ton-ом. Просто жду его выхода и все.

Насколько сильно изменится телеграм... сложно сказать, если честно. Конечно будет приток новых пользователей в этот мессенджер, ибо хайп раздуют огого. Ну больше ничего не добавлю, не знаю что будет и мне сложно сделать предположение. Почти однозначно только то, что телеграм станет для нас ещё более удобным.