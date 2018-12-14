Молодых граждан России планируют в ближайшее время оставить без крепкого алкоголя. Минздрав предлагает с января 2020 года не продавать спиртное крепче 16,5 градуса людям, не достигшим 21 года.

Соответствующий законопроект к настоящему моменту уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что алкоголь является одним из ключевых факторов риска, особенно, если принять во внимание влияние спиртного на смертность людей в трудоспособном возрасте. Более того, подобные напитки наносят вред здоровью молодых граждан и определяют форму потребления ими алкоголя в будущем.