Штрафы за превышение скорости на 10 км/ч могут вернуть

Превышение скорости на дороге - самое распространенное нарушение правил дорожного движения водителями в России. Для автовладельцев могут вернуть штрафы за превышение скорости на 10—20 км/час.

Как стало известно изданию «Коммерсантъ», правительство поручило МВД и Минтрансу РФ «представить предложения» по введению штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

На днях вице-мэр Москвы Максим Ликсутов вернулся к этой теме на заседании комиссии по безопасности движения, после чего и появилось поручение вице-премьера РФ Максима Акимова.

С 1 марта 2013 года превышение лимита менее чем на 20 км/ч не штрафовалось. В 2014 году МВД подготовило законопроект об отмене этого порога, но до Госдумы он не дошел.

МВД и Минтранс также должны до 1 февраля 2019 года подготовить предложения по усилению ответственности за поддельные или «нечитаемые» автомобильные номера и за нарушение правил стоянки и остановки.