Стало известно, в каких регионах России граждане чаще всего умирают от рака

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова утром в пятницу, 14 декабря, сделала важное заявление. Политик рассказала, в каких регионах нашей страны граждане чаще всего умирают от рака.

В рамках семинара для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ Голикова отметила, что наиболее высокая смертность от онкологии была зафиксирована в Псковской, Тверской, Орловской и Тульской областях, а также в Севастополе.

Вице-премьер также подчеркнула, что чаще всего к смерти приводят заболевания системы кровообращения и злокачественные опухоли, передает РИА "Новости".