Таможенные причуды. Почему шопинг пенсионеров не удался?

В редакцию «Аргументов недели» с коллективным письмом – жалобой на сотрудников таможенного поста «Брусничное» обратились несколько жителей Санкт-Петербурга и Сестрорецка. Как сообщается в письме, вечером 17 октября семеро пожилых туристов, возвращаясь на автомобиле из «шопинг-тура» в Финляндии, подверглись углубленному досмотру, в результате которого у них были изъяты все покупки: по большей части продукты питания, провозимые в положенном размере - не более 5 кг на человека.

Как утверждают заявители, на шопинг в Лаппеэнранту они ездят часто, поэтому перечень разрешенных продуктов и другие таможенные правила им знакомы и соблюдаются. Тем не менее, «все продукты в заводской вакуумной упаковке, вплоть до 125 граммовых сырков» были изъяты, а досмотр «нарушителей» длился более 6 часов. В итоге, на границе пенсионеры застряли до полуночи!

Более того, граждане уверяют, что на руки им не выдали ни одного документа, в котором бы говорилось об административном правонарушении. «Нам даже не дали списка арестованных товаров. А все, что мы купили в финских магазинах, таможня отправила на склад, совершенно не приспособленный для хранения пищевых продуктов» - подчеркивается в письме. Для разбирательства туристам было предложено явиться на таможенный пост через неделю – 25 октября.

Но 25 октября «воз» был и ныне там. По «счастливой» случайности разбирательство совпало с Днем таможенника РФ, и, как указывается в письме, «сотрудники занимались делом неохотно, вызывали по одному в кабинет для написания объяснительной, вся процедура заняла 5 часов». На складе пенсионеры столкнулись с отвратительным запахом испорченных продуктов, которые вместе с вещами были сложены в кучи. Часть продуктов (конечно, без ведома их владельцев) была выброшена.

В итоге, «не дождавшись окончательного решения, столкнувшись с хамством и обманом, мы уехали домой» - пишут раздосадованные туристы. «Среди наших знакомых есть немало людей, которые ездят подобные «шоп-туры» по финским магазинам, и большинство из них спокойно проходят таможенный контроль, но вот случай с нами не поддается никакому здравому смыслу».

Действительно, это происшествие на таможне поражает своей странностью. По сути, на месте пенсионеров мог оказаться каждый, пересекающий границу. Ведь из финских шопинг - туров возвращаются множество российских туристов с огромными сумками. Правда, после введенных Россией санкций в отношении Евросоюза нашим туристам приходится придерживаться строгих правил и жестких норм для провоза товаров. Так что нам остается лишь рекомендовать обязательно ознакомиться с таможенными правилами и возможными в них изменениями перед каждой поездкой.

А в середине ноября к нам в редакцию снова обратился один из подписавших это письмо Владимир Павлович Калиниченко, который рассказал, что «утром 14 ноября следуя на той же машине, но уже в Финляндию из России, их совершенно пустой автомобиль был задержан с 10 утра до 19 часов «для прохождения рентгена». По его словам у сотрудников таможни были якобы основания предполагать, что в машине находится что-то недозволенное для перемещения через границу. Но через 9 часов, не найдя ни чего недозволенного, сотрудниками таможни поста «Брусничное» автомобиль был отпущен без каких-либо замечаний и им было предложено продолжить их путешествие».

История просто загадочная. В результате вся эта группа была вынуждена возвращаться домой.

Однако видимо, даже соблюдение правил не избавляет от произвольных тотальных проверок и изъятий на границе. Редакция «АН» не может не откликнуться на просьбу своих читателей и надеется на разъяснение этой ситуации со стороны сотрудников таможенного поста МАПП «Брусничное».