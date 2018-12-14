Пермь

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество

Среди проектов к 300-летию Перми наибольший интерес жителей вызывает благоустрой

14 декабря 2018, 10:18 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]

Среди проектов к 300-летию Перми наибольший интерес жителей вызывает благоустрой
Фото: Елена Семенова

Городские власти обозначили подход к благоустройству парков на следующие годы: возвращение исторического облика старым местам, обустройство новых, а затем наполнение современным содержанием и насыщение культурной жизнью.   

 

Скверы и парки становятся более удобными для горожан всех возрастов: в них появляются детские и спортивные площадки, зоны отдыха, обновляются пешеходные дорожки, скамьи, урны. Ремонт объектов проходит как в центре города, так и в отдаленных районах. В этом году благоустроены 15 скверов и парков: сквер Авиаторов, бульвар им. Братьев Игнатовых, сквер по улице Худанина, сквер «Аллея Памяти» по улице Екатерининской, сквер по улице Мира в поселке Новые Ляды, сквер им. Мичурина, сквер им. Землячки, сквер Желаний, Райский сад, сквер у Дворца культуры им. Солдатова, сквер у памятника архитектуры «Дом чекистов».

 

Например, в сквере им. Землячки отремонтирован фонтан, который не работал более 15 лет. Здесь была сделана новая гидроизоляция, обустроено дно фонтана, отремонтирована центральная чаша, отреставрированы барельефы львов и установлены новые форсунки. Кроме того, проложены инженерные коммуникации, смонтированы новые фонари, оборудовано видеонаблюдение и бесплатный Wi-Fi, новые лавочки и урны, устроены тротуары и площадки. Всего в сквере оборудовано три площадки: танцевальная, детская со спортивно-игровым оборудованием (горки, лазалки, лестницы) и площадка для отдыха, где жители смогут гулять с детьми и любоваться фонтаном.

 

В Райском саду отремонтированы ротонда, основная лестница, ведущая от улицы Братьев Каменских в сад, здесь уложено новое покрытие на ступенях из гранитных плит, установлены новые урны, организована песочница для детей. Кроме того, были заменены водопропускные лотки, покрашено металлическое ограждение и забор, обустроено перильное ограждение для маломобильных групп по центру при входе в сад, установлены скамейки, обустроен газон.

 

Обновлен и сквер Авиаторов – здесь обустроен газон, посажены кустарники, сделано резиновое покрытие плитки, установлены бетонные урны, лавочки. В сквере появились игровые элементы детской площадки: домик-лабиринт, паровозик, стенка для метания мячиков, карусель, яркие необычные скамейки.

 

В этом году начался капитальный ремонт набережной на участке от Соборной площади до ОАО «Порт Пермь». На этом участке набережной будет выделено детское игровое пространство с разделением зон по разным возрастным группам, лаунж-зона, зона проведения культурно-массовых мероприятий, прогулочная зона. Спортивная площадка разместится между мостом и портом «Пермь».

 

Реконструкцию набережной реки Камы важным достижением 2018 года считают 27,7% опрошенных пермяков. Среди проектов, которые реализуются к 300-летию города, реконструкция парков и скверов у 47,6% жителей вызывает наибольший интерес. Опрос был проведен в начале декабря.

 

Также в этом году началось долгожданное благоустройство эспланады. Здесь уже обустроен новый фонтан. Тестовый запуск состоялся в сентябре, экспертная комиссия подтвердила, что он готов к эксплуатации. Сейчас фонтан законсервирован на зиму.

 

Пермь ежегодно подтверждает статус самого зеленого города России. В настоящее время зеленый фонд города занимает площадь 45 390,41 га (56,7 % от площади города). Озеленительные кампании проводятся ежегодно. Только в городских скверах высажено более 3 тысяч деревьев. Всего на территории Перми высажено около 20 тысяч саженцев, в том числе на территории городских лесов.

 

- Главой Перми Дмитрием Самойловым уделяется большое внимание благоустройству парков и скверов. Мы не зацикливаемся только на центральных скверах, восстанавливаем места отдыха и на периферии. Делаем акцент и на озеленении. В этом году в парках и скверах и вдоль улично-дорожной сети было высажено более 9 тысяч деревьев и кустарников, около 2 тысяч деревьев подверглись санитарной, формовочной и омолаживающей обрезке, - отмечает Илюса Збруева, главный садовник Перми.

 

 В таких темпах город планирует работать и дальше. В период 2019-2023 годов планируется благоустроить около 50 парков и скверов, например, парк культуры и отдыха «Балатово», бульвар им. Советской Армии на улице Сибирской, сквер им. Субботина на улице Чкалова, Комсомольский проспект от улицы Монастырской до проходных завода АО «Пермские моторы» и другие объекты.
Комментарии экспертов:

 

Татьяна Бойко, заведующая кафедрой лесоводства и ландшафтной архитектуры ПГАТУ, кандидат биологических наук:

 

- В Перми стало больше внимания уделяться благоустройству и озеленению парков и скверов. Особенно хочется отметить дополнительную посадку деревьев. У нас в городе все скверы созданы давно. Деревья там со временем теряют свой вид и нуждаются в замене. Так, необходимо подсаживать новые молодые деревья. Когда жители города видят, что за парком или сквером ухаживают, то и отношение людей меняется. Восстановление скверов, таких, как им. Землячки, очень положительно сказывается и на настроении пермяков. Поэтому очень важно наши старые, заслуженные скверы восстанавливать и благоустраивать.

 

Владимир Василенко, директор ООО «Пермская ландшафтная компания», кандидат биологических наук:

 

- В этом году мы смогли наблюдать применение новых материалов при благоустройстве и озеленении территории. При благоустройстве стали активно внедрять резиновое покрытие на детских площадках и малых архитектурных формах. В озеленении стали активно применять деревья и кустарники, которые раньше мало использовались – это пузыреплодник, дерен и другие. Сегодня мы можем наблюдать разворот в сторону озеленения. Это стало видимо, узнаваемо и интересно. Поэтому я думаю, в дальнейшем мероприятия по озеленению территории города будут только продолжаться и улучшаться. На мой взгляд, есть в этом необходимость, ценность и значимость для жителей города.  

 

Фото: Виталий Кокшаров

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИБ

//Новости СМИ2

Среди проектов к 300-летию Перми наибольший интерес жителей вызывает благоустрой

Среди проектов к 300-летию Перми наибольший интерес жителей вызывает благоустрой 10:18

Городские власти обозначили подход к благоустройству парков на следующие годы: возвращение исторического облика старым местам, обустройство новых, а затем наполнение современным содержанием и насыщение культурной жизнью. >>
Эксперты отмечают системность работы властей Перми в сфере дошкольного образован

Эксперты отмечают системность работы властей Перми в сфере дошкольного образован 10:18

Работа администрации Перми по созданию новых мест в детских садах направлена на то, чтобы максимально удовлетворять запросы родителей на получение места в дошкольное учреждение ближе к дому. Только за последние 4 года было создано порядка 10 тысяч новых мест для дошколят, из них около 1000 мест – в этом году. >>
Все перемены – к лучшему

Все перемены – к лучшему 13.12 10:14

Приближается конец года, а значит, самое время подводить итоги. Пермякам помогло в этом социологическое агентство «СВОИ». Проведенный агентством опрос жителей показал, как они оценивают перемены, произошедшие за год в жизни города. >>
Пермь готовится к Новому году

Пермь готовится к Новому году 29.11 13:30

В городе полным ходом идет подготовка к празднику. МУП «Горсвет» монтирует объемные светодиодные конструкции, а на эспланаде завершается установка главного символа Нового года – городской елки. >>
В Перми впервые пройдет городской спринт

В Перми впервые пройдет городской спринт 29.11 13:03

За последние несколько лет Пермь стала активно наполняться не только культурными, но и спортивными мероприятиями. Уже два года подряд осенью в городе успешно проходит Пермский международный марафон, а затем – фестиваль скандинавской ходьбы «Большая пермская прогулка». Ну, а зимой приходит время попробовать себя в лыжных состязаниях. >>
Новый дом для «летающих лыжников»

Новый дом для «летающих лыжников» 22.11 12:39

В условиях уральского климата лыжи – один из самых популярных зимних видов спорта среди пермяков. Новая спортивная база «Летающий лыжник» появится в Мотовилихе на улице Тихой, 22 в следующем году и будет доступна не только воспитанникам одноименной детско­юношеской школы, но и жителям города. >>

//Новости МирТесен



Системные решения

Системные решения 22.11 12:37

На территории детско­юношеской спортивной школы олимпийского резерва города на улице Сысольской, 10/5 в Кировском районе завершается строительство плавательного бассейна. Сегодня в здании монтируют и устанавливают оборудование, ведутся пуско­наладочные работы, проходит поэтапная сдача выполненных работ. >>
В Перми стартует реконструкция улицы Революции

В Перми стартует реконструкция улицы Революции 15.11 10:57

С 10 ноября подрядная организация приступила к строительству коллектора ливневой канализации. В связи с этим ограничено движение по нечетной стороне улицы Куйбышева на участке от улицы Екатерининской до улицы Революции. >>
На пермской эспланаде вырастут искусственные холмы

На пермской эспланаде вырастут искусственные холмы 15.11 10:56

Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», в настоящее время на эспланаде завершается устройство сети водопровода, осуществляется ее врезка в действующие сети. >>

//Новости СМИ2

«Ветер с востока»

«Ветер с востока» 08.11 11:23

Этой зимой главный ледовый городок Перми появится на площади у Театра-Театра. На 1500 квадратных метрах будут возведены 8 ледовых объектов, посвященных культурным символам стран Восточной Азии. >>
В Перми стартует реконструкция улицы Революции

В Перми стартует реконструкция улицы Революции 08.11 11:21

С 10 ноября подрядная организация приступит к строительству коллектора ливневой канализации. В связи с этим будет ограничено движение по нечетной стороне улицы Куйбышева на участке от улицы Екатерининской до улицы Революции. >>

Глава Перми Дмитрий Самойлов обозначил места строительства новых бассейнов в гор 01.11 17:20

Наряду со строящимися социальными объектам – школами, детскими садами, спортивным площадками в Перми после 20­летнего перерыва возобновилось строительство бассейнов. Два новых объекта появятся в микрорайонах Вышка­2 и Парковый. >>
«Будем работать системно и планово»

«Будем работать системно и планово» 01.11 15:29

Ремонт дворов стал одной из тем на открытом приеме в Ленинском районе, который глава Перми Дмитрий Самойлов провел в школе №32 им. Сборщикова. Перед встречей с горожанами он совершил рабочий объезд района и побывал во дворе дома по улице Монастырской, 96. Здесь в этом году прошло комплексное благоустройство, в ходе которого устранена давняя проблема скопления воды на тротуаре. >>
Транспорт нового поколения

Транспорт нового поколения 25.10 10:00

В Пермь поступили для тестовой эксплуатации суперсовременный полностью низкопольный трамвай модели 71­911ЕМ, переданный в МУП «Пермгорэлектротранс» на опытную эксплуатацию, а также электробус. Кроме того, «ПГЭТ» закупил 5 новых низкопольных автобусов для участия в конкурсных процедурах. >>
Навстречу 300-летию Перми

Навстречу 300-летию Перми 25.10 09:58

Проект городского бюджета на 2019-2021 годы сформирован на основе 19 муниципальных программ. Особенностью нового цикла является увеличение периода реализации муниципальных программ до 5 лет с одновременным укрупнением. Пятилетний цикл послужит основным механизмом реализации мероприятий к 300-летию города. >>

//Новости ADWILE

Голосуем за фонтаны!

Голосуем за фонтаны! 18.10 10:19

В 2019­2020 годах администрация Перми проведет капитальный ремонт бульвара на улице Сибирской и расположенных здесь фонтанов. Проголосовать за понравившийся эскиз фонтанов может любой желающий. >>
На Уральской полностью открыто движение

На Уральской полностью открыто движение 18.10 10:18

Как и планировалось, подрядная организация завершила работы по укладке нижнего слоя асфальтового покрытия на нечетной стороне улице Уральской и открыла движение в обоих направлениях. >>
Пермяки и гости города вышли на «большую прогулку»

Пермяки и гости города вышли на «большую прогулку» 18.10 10:16

13 октября впервые в Перми прошел фестиваль скандинавской ходьбы. В нем приняли участие жители Перми и Пермского края, Удмуртской республики, Тюмени, а также гости из Германии и Индии. Организаторами фестиваля «Большая пермская прогулка» выступили администрация города Перми и команда «Поток». >>
Пермские скверы обретают новый облик

Пермские скверы обретают новый облик 11.10 20:35

Благоустройство мест отдыха в разных районах Перми является важной задачей городских властей. Скверы и парки становятся более удобными для горожан всех возрастов: в них появляются детские и спортивные площадки, зоны отдыха, обновляются пешеходные дорожки, скамьи, урны. >>
Дмитрий Самойлов: «Первый шаг сделан»

Дмитрий Самойлов: «Первый шаг сделан» 11.10 20:35

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел заседание Общественного совета по топонимике, на котором были рассмотрены эскизные проекты и места установки памятников Федору Достоевскому и Павлу Преображенскому. Также обсуждались вопросы наименования новых улиц в микрорайоне Красные казармы Свердловского района. >>
Дорожные работы на Уральской завершаются

Дорожные работы на Уральской завершаются 04.10 11:31

Во время выезда в Мотовилихин-ский район глава Перми Дмитрий Самойлов проинспектировал ход капремонта улицы Уральской, на которой сейчас ведется укладка асфальта с нечетной стороны. Он поставил подрядчику задачу полностью запустить движение автомобилей по Уральской в обоих направлениях 15 октября. >>

//Новости партнеров

На набережной появятся сосны и яблони

На набережной появятся сосны и яблони 04.10 11:30

На пермской набережной на участке от Соборной площади до границ земельного участка ОАО «Порт Пермь» идут работы по благоустройству. Подрядная организация ООО «ТехДорГрупп» обустраивает наружную канализацию и укладывает гранитную плитку в прогулочной зоне. До конца осени следующего года здесь появится четыре новых тематических участка. >>
Новое в городском пространстве

Новое в городском пространстве 04.10 11:28

За два года работы системы платных парковок в Перми удалось существенно разгрузить центр города, повысить оборот парковочных мест, а также сократить их дефицит. Однако в настоящее время зона платных парковок охватывает лишь небольшую часть города. И за пределами этого пространства существуют те же проблемы – заторы движения, дефицит парковочных мест и нарушения правил стоянки и остановки транспортных средств. >>

На этой неделе начнется запуск отопления в жилые дома 27.09 11:05

Глава Перми Дмитрий Самойлов дал поручение начать подачу теплоносителя в жилые дома, не дожидаясь похолодания. Процесс запуска отопления в объекты социальной сферы – детские сады, школы, больницы – идет в Перми с 20 сентября. По состоянию на вечер 24 сентября в 79% образовательных учреждений начата подача отопления. >>
От Соборной площади до грузового порта

От Соборной площади до грузового порта 27.09 10:45

В Перми начались работы по капитальному ремонту набережной на участке от Соборной площади до порта «Пермь». Подрядная организация ООО «ТехДорГрупп» в настоящее время ведет подготовительные работы – устройство сети наружной канализации и обустройство гранитной плитки на променаде. >>

Проект нового корпуса гимназии №17 разработает «Пермоблпроект» 27.09 10:44

Как сообщили в управлении капитального строительства администрации Перми, заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на реконструкцию здания гимназия №17. Разрабатывать проект будет ООО «Пермоблпроект». >>
К столетию прославленного земляка

К столетию прославленного земляка 27.09 10:43

22 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения известного хирурга, академика Евгения Вагнера. В этот день в Перми торжественно открыли сквер его имени, бюст и мемориальную доску. >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры