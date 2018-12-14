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Юрий БУРЛАЧКО: «Необходима программа развития чаеводства»
14 декабря 2018, 09:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Пятнадцатого декабря отмечается Международный день чая. В нашем крае чаеводство является приоритетной отраслью. В последние годы на краевом уровне очень многое делается для ее развития.
Накануне Международного дня чая председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий БУРЛАЧКО дал комментарий:
— Отрасль чаеводства всегда занимала и занимает особое место в экономике Кубани. Она стала неотъемлемой частью истории Краснодарского края, дав в свое время мощный импульс к развитию регионального АПК. Сегодня мы имеем все возможности вернуть утраченную в постсоветский период былую славу нашего эксклюзивного продукта. Уверен, с учетом прилагаемых в крае к возрождению отрасли усилий ежегодно отмечаемый 15 декабря Международный день чая в недалеком будущем превратится на Кубани из малозаметной даты в календаре в любимый всеми праздник.
Все предпосылки к этому уже есть. Создана необходимая нормативно-правовая база: два года назад краевым парламентом принят закон «О развитии чаеводства на территории Краснодарского края». Он, напомню, обязал производителей указывать место географического произрастания куста, что в свою очередь позволяет теперь аграриям привлекать крупных инвесторов и напрямую работать с торговыми сетями. Законом также введено само понятие «Краснодарский чай». Помимо этого в документе четко прописаны и пункты по поддержке наших чаеводов из краевого бюджета.
Депутаты ЗСК выступили также с инициативой о поддержке чаеводства и на федеральном уровне. На состоявшейся недавно в Краснодаре XXIX Конференции ЮРПА единогласно было принято наше обращение к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Мы попросили его внести в существующую госпрограмму развития сельского хозяйства изменения и дополнить документ мероприятиями по развитию именно отрасли чаеводства в России. Предполагается увеличение финансирования данного направления АПК за счет средств федерального бюджета. Наша заинтересованность в этом очевидна. Ведь мы единственный сегодня на постсоветском пространстве регион, который сохранил саму отрасль, Кубань выращивает самый северный чай в мире. Поэтому мы держим ситуацию с развитием чаеводства на постоянном контроле и обязательно будем отслеживать продвижение связанных с этим инициатив на федеральном уровне.
При наличии же господдержки мы сможем создать сильную чайную индустрию, а после введения соответствующего ГОСТа — значительно ускорить восстановление наших плантаций. Хотя этот процесс в настоящее время практически завершен.
Сейчас нам необходима программа развития чаеводства. Именно с ней связаны дальнейшие перспективы отрасли. А учитывая тот факт, что алгоритм действий в сложившейся ситуации понятен сегодня не только властям, но и самим производителям, оставшиеся проблемы — связаны они в основном с использованием чаепригодных земель — должны разрешиться в обозримом будущем. Данный процесс на постоянном контроле держит специально созданная по моему поручению рабочая группа. Она контролирует в том числе и весь ход исполнения принятого нами профильного закона.
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