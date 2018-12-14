Главного уральского железнодорожника подозревают в получении взятки

Начальника Свердловской железной дороги подозревают в получении взятки. Алексей Миронов был задержан в среду, 13 декабря, вечером. Ранее в его рабочем кабинете и дома полиция проводила обыски.

В СК РФ подтвердили, что Миронов подозревается во взяточничестве. В отношении главного уральского железнодорожника возбуждено уголовное дело. В Ленинском суде Екатеринбурга сегодня будет решаться вопрос об избрании меры пресечения начальнику Свердловской железной дороги, - сообщает «URA.RU».

По сведениям источников в правоохранительных органах, следствие будет настаивать на аресте Миронова.

Дело Миронова ведут следователи Уральского следственного управления на транспорта при оперативном сопровождении свердловского УФСБ. Начальника железной дороги подозревают в получении взятки.

В Ленинском суде Екатеринбурга сообщили, что материалы на арест Миронова пока не поступили, но судья уже назначен.