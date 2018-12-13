15 декабря в Киеве пройдёт собрание по учреждению Украинской автокефальной церкви. Авторитетный историк мирового православия Сергей КРАВЕЦ анализирует, почему Константинополь так обошёлся с православными.



"У того, что произошло на октябрьском Синоде Константинопольского патриархата в 2018 году, есть сразу несколько последствий. К гражданскому противостоянию на Украине добавился религиозный фактор. С ним конфликт становится глубоким и неуправляемым. Каждый видит в своём противнике не человека, а еретика, схизматика.



Константинополю наплевать на украинских православных. Здесь другое. Вселенская патриархия создаёт прецедент в угоду новой модели православия. Даруя автокефалию, она присваивает себе право распоряжаться чужими территориями и право быть высшим судьёй во всём православном мире. Захочет и отменит Собор любой церкви, таким образом лишая её своего суверенитета. Константинополь, игнорируя реальную историю, действует не в правовом поле", - заключает Сергей Кравец.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



