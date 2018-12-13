Глава Минздрава: граждане России питаются нерационально

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова заявила, что граждане страны не питаются сбалансированно. По словам главы ведомства, это приводит к распространению ожирения.

Скворцова отметила, что в прошлом году в стране было выявлено потребление овощей на уровне 73 процентов от рекомендуемой нормы, а вот кондитерских изделий и сахара – на уровне 130 процентов.

В рамках заседания совета законодателей в Совфеде глава Минздрава уточнила, что среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет ожирением страдают 27 процентов мужчин и 25 процентов женщин, передает РИА "Новости" . В следующей возрастной категории – от 55 до 64 лет – этот показатель составляет 36 процентов и 52 процента соответственно.

Вероника Скворцова напомнила, что более 41 процента онкологических заболеваний вызваны именно лишним весом и порекомендовала гражданам РФ следить за питанием.