Москву заметает снегом: в вечерние часы ожидается наибольшее количество осадков

В четверг, 13 декабря, после обеда Москву начало заметать снегом. Согласно последней информации, предоставленной синоптиками, наибольшее количество осадков в столице ожидается сегодня в вечернее время.

Отмечается, что уже сейчас пробки на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий составляют 7 баллов. Предполагается, что в ближайшие часы ситуация только ухудшится, передают "Вести". Несмотря на то, что дорожные службы в настоящий момент работают в усиленном режиме, гражданам советуют пересесть на общественный транспорт или, если это невозможно, быть максимально внимательными за рулем.

Известно, что проезжую часть в Москве активно обрабатывают особым противоголедным материалом. Синоптики отмечают, что снегопад продлится примерно до 9 вечера. Уже завтра в столице будет наблюдаться похолодание.