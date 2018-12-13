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Москву заметает снегом: в вечерние часы ожидается наибольшее количество осадков
13 декабря 2018, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 13 декабря, после обеда Москву начало заметать снегом. Согласно последней информации, предоставленной синоптиками, наибольшее количество осадков в столице ожидается сегодня в вечернее время.
Отмечается, что уже сейчас пробки на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий составляют 7 баллов. Предполагается, что в ближайшие часы ситуация только ухудшится, передают "Вести". Несмотря на то, что дорожные службы в настоящий момент работают в усиленном режиме, гражданам советуют пересесть на общественный транспорт или, если это невозможно, быть максимально внимательными за рулем.
Известно, что проезжую часть в Москве активно обрабатывают особым противоголедным материалом. Синоптики отмечают, что снегопад продлится примерно до 9 вечера. Уже завтра в столице будет наблюдаться похолодание.
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