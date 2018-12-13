Поддерживая добровольцев

В Краснодаре в ДС «Олимп» состоялась торжественная церемония закрытия Года добровольца в Краснодарском крае.

Участие в церемонии по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко приняли депутаты Александр Поголов, Виктор Чернявский, Ирина Конограева. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе мероприятия наградил волонтеров за вклад в развитие добровольческого движения и реализацию проектов на территории региона.

«Решение стать волонтером, которое вы приняли – не решение этого года, это решение на всю жизнь. Желание помогать ближнему, милосердие, сострадание, человеколюбие – неотъемлемая часть кубанского характера», – сказал Вениамин Кондратьев.

Гостями праздника стали свыше двух тысяч добровольцев со всего края. Всего их в регионе более 27 тысяч. Волонтеры трудятся в больницах, поисковых отрядах, помогают сохранять объекты исторического наследия, проводят экологические акции, оказывают помощь при ликвидации последствий ЧС, участвуют в организации и проведении крупных мероприятий регионального масштаба, таких как «Кубанская ярмарка», Формула 1. Сотни волонтеров помогали в этом году при проведении в Сочи турниров Чемпионата мира по футболу.

Кубанский парламент на законодательном уровне стремится всесторонне способствовать развитию добровольческого движения. Напомним, этот вопрос не так давно обсуждался на одной из рабочих встреч спикера ЗСК Юрия Бурлачко, речь шла о поддержке добровольцев старшего возраста – «серебряных волонтерах».