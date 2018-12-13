Российский лидер Владимир Путин перенес столицу Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. В пресс-службе Кремля сообщили, что президент уже подписал соответствующий указ.

В заявлении подчеркивается, что главе администрации президента РФ поручили провести все необходимые мероприятия в связи с переносом центра ДФО в другой город.

Отметим, что ранее с подобной инициативой выступил врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Политик отмечал, что Владивосток уже давно заслужил право быть столицей данного региона, поскольку именно в этом городе реализуются проекты, которые позволяют развивать весь Дальний Восток.