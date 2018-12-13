Порошенко удивил нелепым твиттом о помощи ЕС Донбассу

«Я поздравляю ЕС и жителей Донбасса с этим важным решением для Украины», — подытожил Порошенко свой твиттер-месседж.

Украинские СМИ тут же переформулировали слова своего лидера в контексте комментариев о «результатах российской агрессии». О том, что гуманитарная помощь мятежному Донбассу требуется в связи с агрессией именно Украины, украинские журналисты традиционно умолчали.

О выделении помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик стало известно в четверг. Ее направят в связи с наступлением зимы. Для этих целей выделено 4 миллиона евро. Деньги пойдут на закупку обогревателей, продовольствие, ремонт жилья, водоснабжение, медицину, образование. Часть средств будет потрачено для финансирование работ по разминированию территорий.