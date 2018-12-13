Врач: Онкологические заболевания лечатся комбинированно

Уже в следующем году в России будут проводить клинические испытания препаратов для лечения рака методом иммунотерапии. Об этом сообщил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России академик РАН Андрей Каприн.

Врач-онколог Александр Братик отметил, что иммунотерапия уже применяется в России, однако эффект есть не всегда, пишет NEWS.ru.

«Во всех случаях онкозаболевания лечатся комбинированно, несколькими методами. Это и химиотерапия, и лучевая терапия, и гормонотерапия. Каждый вид прибавляет свои проценты выживаемости больным», — рассказал Братик.

Также, как сообщает Ридус, заключение о подозрении на рак врачи написали 288 пациенткам в Калужской области. Так, приблизительно 100 женщин отказались подтверждать диагноз.