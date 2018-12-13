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Путин признался, что не хотел становиться главой РФ, когда ему предложил Ельцин

13 декабря 2018, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Путин признался, что не хотел становиться главой РФ, когда ему предложил Ельцин
фото: globallookpress.com
Российский лидер Владимир Путин в четверг, 13 декабря, признался, что не хотел быть президентом страны, когда его предшественник Борис Ельцин предложил ему баллотироваться на этот высокий пост.
 
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В рамках открытого урока на Всероссийском форуме профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле Путин отметил, что Ельцин вызвал его к себе и заявил, что хочет представить его кандидатуру в Госдуму на пост премьера. После этого Борис Николаевич планировал предложить Владимиру Владимировичу идти на президентские выборы, передает РИА "Новости".
 
Путин тогда ответил отказом, отметив, что еще не готов, хотя к тому моменту уже довольно длительное время проработал в различных государственных властных структурах. Политик пожелал, чтобы все присутствующие на мероприятии были готовы как можно раньше принимать важные решения.

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