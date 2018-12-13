Путин признался, что не хотел становиться главой РФ, когда ему предложил Ельцин

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 13 декабря, признался, что не хотел быть президентом страны, когда его предшественник Борис Ельцин предложил ему баллотироваться на этот высокий пост.

В рамках открытого урока на Всероссийском форуме профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле Путин отметил, что Ельцин вызвал его к себе и заявил, что хочет представить его кандидатуру в Госдуму на пост премьера. После этого Борис Николаевич планировал предложить Владимиру Владимировичу идти на президентские выборы, передает РИА "Новости".

Путин тогда ответил отказом, отметив, что еще не готов, хотя к тому моменту уже довольно длительное время проработал в различных государственных властных структурах. Политик пожелал, чтобы все присутствующие на мероприятии были готовы как можно раньше принимать важные решения.