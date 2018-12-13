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Лайма и Раймонд: "Бедственное" положение латвийских звезд
13 декабря 2018, 15:57 [«Аргументы Недели», Татьяна Тимука, спецкор в странах Прибалтики ]
Не успел отгреметь очередной скандал с потерей крупной суммы денег Раймондом Паулсом, как на горизонте «замаячил» новый! В Латвии упорно ходят разговоры о финансовых трудностях певицы Лаймы Вайкуле.
Но начнем с прекрасного композитора. Итак, несколько лет назад, прославленный композитор Раймонд Паулс, потерял приличную сумму денег в результате краха латвийского «Крайбанка». По неофициальным данным, у Паулса в данном банке хранился почти миллион евро (700 000). Конечно, невозмутимого композитора такая потеря не оставила «равнодушным»…
РАЙМОНД ПАУЛС: « Я столкнулся со свинством. Попадаю в какие-то дела, которые мне совершенно неприятны. И мое имя фигурирует в этих скандалах. А что я могу поделать? Да, произошла потеря денег. С советских времен через этот банк, тогда он назывался «Латвийским», проходили мои авторские отчисления. На что я надеюсь? Без особых надежд на возврат. Думаю, что особого результата не будет. Но я решил обратиться в Конституционный суд, но… Это было давно! Обидно то, что меня еще «упрекнули» в том, что мне требовалось знать, в каком банке хранить деньги. Как я мог это знать? Разве я мог знать, что этот банк будет продан каким-то криминальным людям, между прочим, при поддержке государственных ведомств. Да, много времени уже прошло. Нет, особых продвижений я не вижу».
Похоже, что реальных «продвижений» Раймонду Паулсу придется ждать долго! Но справедливости ради отметим, что недавно несостоявшийся кандидат в премьеры Латвии Алдис Гобземс, эмоционально убеждал общественность, что непременно вернет деньги композитору. Но разве чего-то стоят обещания, когда «место» премьер-министра, простите, «уплыло»?
Другое дело с финансовыми проблемами певицы. Впрочем, сама Лайма Вайкуле старается не говорить на эту тему. Но есть некоторые факты: артистка продает свой шикарный и любимый (!) особняк в Юрмале. Зачем? Почему?
На данный вопрос попытался ответить супруг певицы Андрей Латковский: « К нашей недвижимости и раньше проявляли интерес многие. Тогда, правда, сделка не состоялась, но мысль о продаже осталась. Когда будет предметный разговор, то и посмотрим».
Предположительно, «такие мысли» у певицы появились далеко не случайно: недавно Вайкуле попала в скандал, заявив, что ни за какие гонорары не поедет в Крым, так как это противоречит латвийским законам.
Сложно с уверенностью (пока) утверждать, что послужило причиной продажи дома, но… Неприятности посыпались на Лайму: российский продюсер ее фестиваля «Лайма. Рандеву» Александр Шенкман, который когда-то работал с «Новой волной», решил оставить…. Лайму с ее фестивалем. И покинуть в довольно неприглядном виде, забрав все необходимое для проведения его в 2019 году. Конечно же это не может не вызвать финансовых трудностей!
Такие действия продюсера считаются в Латвии причиной, почему Лайма решилась на продажу любимого дома.
Правда, второй организатор ее фестиваля Элита Милграве утверждает, что непременно концерты состоятся! Более того, подготовка к предстоящему фестивалю идет полным ходом.
Но, дыма без огня не бывает. Посмотрим…
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