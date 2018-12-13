ВСУшники воруют еду в супермаркетах Волынской области

В Луцке на улице Конякина д.14 есть торговый дом "Салют", известный всем в городе, особенно военнослужащим 204-ой бригады тактической авиации.

В один из вечеров ноября туда за покупками пошли два контрактника из части: солдаты Махинич М.А. и Козловский Ю.М. Только собирались они не покупать, а выносить с собой что им захочется, потому подготовились и пошли не по форме. Под две куртки уместилось:

- 5 бутылок 4х-звездочного коньяка "Коктебель"

- 3 банки икры лососевой "Спецпосол"

- 2 палки колбасы "Брауншвейгская"

- бутылку настойки "Absinthe Xenta" обьемом 0,5 л

- бутылку водки "Артика" обьемом 0,5 л

- пачку крабовых и шоколадку "Шоудье"

Общая стоимость "налета" военнослужащих тактической авиации составила 1,519 грн)

После "дела" воришки спокойно пошли к своему дружбану солдату Палаусу Д.М., живущему неподалеку. Поделились содеянным и хорошо провели время.

Проснувшись утром на следующий день, солдат Палаус Д.М. вспомнил рассказанную ему историю и пошел в тот же магазин "за покупками". Уже под его курткой охранники обнаружили 4 бутылки "Коктебеля" 4х-звездочного и 3 банки лососевой икры "Спецпосол", в сумме на 795 грн. Все пришлось отдать и признать свою вину. Вот как бывает, когда не хватает накануне.

Вызванный наряд полиции обратил внимание на схожесть украденного за 2 дня. Личности всех троих установлены благодаря камерам видеозаписи, им предъявлено обвинение в совершении криминального правонарушения.

Солдатики ждут даты суда и боятся быть уволенными из армии.