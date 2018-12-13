Владимир Путин рассказал, какой человек может быть президентом

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 13 декабря, рассказал, кто может стать главой государства. По словам политика, этот пост может занять человек с абсолютно любой профессией.

Путин отметил, что чаще главами государств становятся люди с юридическими или экономическими знаниями, которые разбираются в законах взаимодействия людей между собой. Все эти знания являются очень полезными, однако на самом деле президентом способен стать практически каждый.