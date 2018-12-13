СБУ призналась в провале спецоперации против настоятеля Киево-Печерской лавры

Информационным поводом стала заявка на «пресечение провокационных акций накануне объединительного собора». Спецслужбы рассказали о киевлянине, который проник на встречу с наместником Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом. От этой беседы СБУ ожидали указаний для провокаций.

«8 декабря была проведена встреча с митрополитом Павлом, который после озвучивания пароля пригласил организаторов акции в свой кабинет и провел с ними беседу», — сообщила пресс-служба СБУ.

Собственно, на этом и закончилась фактура информационного сообщения. Никаких указаний на встрече не было. Чтобы оправдать громко заявленную тему, специалисты пресс-службы процитировали выводы заместителя главы СБУ: «Следует отметить, что, наверное, после проведения у него обысков митрополит Павел вел себя очень осторожно».

Самой СБУ следовало бы отметить, что клевета является уголовно наказуемым деянием. А митрополит Павел просто, провел встречу, на которую зачем-то проник условный киевлянин.