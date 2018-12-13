В Красноярске обнаружено более 30 тысяч литров поддельного алкоголя

Более 30 тысяч литров поддельного алкоголя было найдено и изъято полицейскими в Красноярске.

При обыске сотрудники полиции обнаружили уже готовые к продаже бутылки с различными алкогольными напитками, передает ОТР.

В Усть-Куте суд вынес приговор местному жителю, который занимался распространением наркотиков, пишет Телеинформ. При обыске у него изъяли более килограмма гашиша.

Также, как сообщает сайт Подмосковье сегодня, мужчина в возрасте сорока лет в Жуковском до смерти забил свою 27-летнюю жену.