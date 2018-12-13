Кадыров: Чечня могла бы процветать, если бы давали больше денег и не мешали

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров считает, что в развитии Чечни можно было достичь более значимых успехов, если бы выделялось больше средств из федерального бюджета и никто не мешал.

По словам Кадырова, правительство России сократило федеральную целевую программу в Чечне. Рамзан Кадыров 11 лет возглавляет Чечню. Он дал интервью телеканалу "Россия-24". Чеченский лидер считает восстановление республики и обеспечение должного уровня безопасности для населения своими главными достижениями за годы своей работы в должности главы региона.

Кадыров напомнил, что когда только стал руководить регионом, в Чечне были похищения людей, зачистки, везде блок-посты, даже в районных больницах находились военные, в школах стояли буржуйки, - передает ТАСС.

Кадыров отметил, что сейчас регион восстановился и продолжает развиваться не только за счет дотаций из федерального центра, но и благодаря привлечению инвестиций. "Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская Республика цветет и расцветает. Если бы по программе нам необходимые средства выделили — мы сделали бы больше. И еще больше, если бы нам не мешали", - полагает Рамзан Кадыров.