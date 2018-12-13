В Париже рассказали куда мог сбежать террорист из Страсбурга

С места преступления он скрылся на такси, потом выехал из города. Полиция сумела отследить путь террориста, расстрелявшего прохожих в окрестностях рождественской ярмарки в Страсбурге.

«Рождественский теракт» в Страсбурге превращается в настоящий боевик. Сбежавшего террориста полиция сумела обнаружить пригороде Нойдорф. Он прятался в частном доме. Спецназ попытался взять стрелка штурмом. Однако операция провалилась. Подозреваемый в совершении теракта сумел сбежать.

Эта история взбудоражила весь мир. Накануне в Страсбурге 29-летний мужчина расстрелял случайных прохожих. Три человека погибли, еще двенадцать были ранены. Об этом уже сообщалось в АН.

Спустя пару часов после первых сообщений в СМИ просочилось фото возможного преступника. А потом полиция официально распространила его снимок. В совершении преступления подозревают Шерифа Шекатта. Он африканец, который родился в Страсбурге.