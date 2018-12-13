В Благовещенске пациентке повязку после операции закрепили канцелярским скотчем

В Благовещенске 63-летней пациентке после операции повязку закрепили канцелярским скотчем. Информация о том, что в хирургическом отделении горбольницы Благовещенска отсутствует лейкопластырь и его заменяют скотчем, появилась в местным СМИ.

Жительница Благовещенска Анна рассказала об этом инциденте и в качестве доказательства приложила фотографии, - сообщает ИА «Амур.инфо». Женщину прооперировали на прошлой недели. Три дня она провела в реанимации. Дочь навестила маму уже в обычной палате.

"Как это вообще возможно, чтобы в отделении хирургии, где лежат послеоперационные больные, так было? Где стерильность?" – возмущена Анна. Медбрат пояснил, что в отделении закончился лейкопластырь, поэтому пришлось воспользоваться скотчем.

Анна благодарна врачам, к их работе у нее претензий нет.

Региональный Минздрав на запрос Амур.инфо подтвердило отсутствие пластыря в хирургическом отделении. В других отделениям больницы он есть.



Губернатор Амурской области Василий Орлов уже уволил главврача благовещенской больницы, передает «Говорит Москва»