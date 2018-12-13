«Граждане СССР» Камчатки и Приамурья объявили бойкот оплаты ЖКХ

Энергетические компании Камчатки и Приамурья сообщили, что начали получать письма от местных жителей, которые отказываются оплачивать услуги ЖКХ, ссылаясь на членство в профсоюзе «Союз ССР», либо на то, что они родились в советское время.

Как рассказала представитель «Камчатскэнерго» Елена Симаева, раньше подобные обращения «были единичными, но сейчас их становится очень много». Авторы писем пишут, что «на них действует Конституция СССР». Кроме того, адресанты упоминают некий «публичный договор», якобы заключенный «Союзом ССР» с Российской Федерацией. В «документе» указывается, что члены профсоюза могут пользоваться коммунальными услугами бесплатно.

Юрист «Народной защиты» Игорь Зверев, ставший собеседником «Известий», отметил, что данный «договор» не имеет никакой законной силы. Издание предупредило, что ответственность за просроченные ими платежи понесут граждане, а не «Союз ССР», у которого нет официального юридического статуса.