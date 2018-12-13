Стало известно на чем сбежал террорист в Страсбурге

Подозреваемый в расстреле прохожих в окрестностях рождественской ярмарки Шериф Шекатт с места преступления скрылся на такси. Об этом написала французская газета LeParisien, которая разыскала подвозившего Шекатта таксиста.

Во время поездки террорист похвастался расстрелом и объяснил свой поступок желанием отомстить за погибших в Сирии собратьев.

Стрелок потребовал от водителя исповеди как «практикующего ислам» с «уважением к молитве». И только после этого отпустил его и позволил ему уехать.