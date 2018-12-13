Челябинск

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

В Киеве раскрыли будущее жителей Донбасса после его возвращения в состав Украины
2

Киев назвал гаранта возвращения сражающегося с Украиной Донбасса в состав страны
3

Озвучен возможный ответ России на масштабное наступление Украины на Донбасс
4

«Бойцы ДНР и ЛНР справятся с задачей по уничтожению снайперов»
5

Офицера Черноморского флота осудили за шпионаж в пользу Украины

//Общество 13+

Хоккеисты «Трактора» посетили паллиативное отделение детской больницы

13 декабря 2018, 12:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Хоккеисты «Трактора» посетили паллиативное отделение детской больницы

В небольшую декабрьскую паузу игроки «Трактора» внесли в тренировочный график предпраздничные встречи и мероприятия.

Рихард Гюнге, Александр Бергстрем и Марсель Шолохов навестили пациентов в Областной детской клинической больнице. Для паллиативного отделения хоккеисты принесли в подарок телевизор и лекарства для восстанавливающегося после серьезного ДТП подростка. В отделении реабилитации представители «черно-белых» пообщались с маленькими пациентами, проведя мастер-класс английского и шведского языков. Игроки расспрашивали ребят о травмах, как они лечатся, как часто в день занимаются лечебной физкультурой, раздавали автографы на своих программках и фотографировались. Дети смущались, но вспоминали школьные уроки английского, старались не только представляться на иностранном языке, но и задавать простые вопросы о возрасте игроков, о том, как сказать «С новым годом!» и «спасибо» по-шведски.

«Для ребят такие встречи - отличный стимул для ускорения восстановления. Мальчишки старались не ударить в грязь лицом и демонстрировали хоккеистам успехи в лечении. Хоккейные программки в нашей библиотеке всегда очень востребованы. Наших пациентов часто приглашают на матчи «Трактора», и это тоже подстегивает заниматься спортом и физкультурой», - рассказала заведующая паллиативным отделением ОДКБ Наталья Тарасова.

«Хорошая встреча получилась. У ребят глаза загорелись. Будут стараться выздоравливать. Все в их руках. Я в детстве тоже частенько приключения себе находил. Спасибо хоккею и тренерам - наставили на правильный путь», - поделился Марсель Шолохов.

Отметим, что хоккейный клуб «Трактор» несколько лет шефствует над Областной детской клинической больницей. Игроки системы «Трактор» несколько раз в год приходят с подарками в разные отделения больницы: онкологическое, травматологию, кардиологию, паллиативное и реабилитационное. Лекарства, бытовая техника, средства гигиены и моющие, игрушки и хоккейная атрибутика становятся приятным и нужным дополнением к пригласительным игры команды.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БЛ

//Новости СМИ2

Богатыри vs голод и холод. Эпичная битва на пельменном фестивале

Богатыри vs голод и холод. Эпичная битва на пельменном фестивале 12:15

15 декабря в центральном парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина пройдет седьмой фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего». Посетители парка по традиции продегустируют пельмени лучших мясных производителей Южного Урала и примут участие в народных забавах. >>
Хоккеисты «Трактора» посетили паллиативное отделение детской больницы

Хоккеисты «Трактора» посетили паллиативное отделение детской больницы 12:05

В небольшую декабрьскую паузу игроки «Трактора» внесли в тренировочный график предпраздничные встречи и мероприятия. >>
50 человек пытались парализовать работу администрации Челябинска

50 человек пытались парализовать работу администрации Челябинска 08:33

Вчера вечером, 12 декабря, в День конституции России к администрации Челябинска пришли порядка 50 эко-активистов. >>
Защиты премии «Серебряный Лучник» пройдут в Техническом Университете УГМК

Защиты премии «Серебряный Лучник» пройдут в Техническом Университете УГМК 08:13

Исполнительная дирекция VII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Урал и Технический университет УГМК договорились о сотрудничестве в рамках конкурса. >>
Владимир Елистратов рассмотрит 12 предложений эко-активистов

Владимир Елистратов рассмотрит 12 предложений эко-активистов 12.12 18:09

Врио главы Челябинска Владимир Елистратов сегодня, 12 декабря, в День конституции провел личный прием граждан. В это же время рядом с мэрией собралось порядка 50 эко-активистов на несанкционированный митинг. Несмотря на явную провокацию, и.о. главы города встретился с челябинцами, >>
В Челябинской области будут временные перебои с электричеством

В Челябинской области будут временные перебои с электричеством 12.12 15:06

Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» заканчивают работу по подключению реконструированных заходов от ВЛ 110 кВ «Шагол - Харлуши» с отпайками на подстанцию 110 кВ «Краснопольская». Для того, чтобы обеспечить безопасность, нужно временно отключить ПС «Кременкуль». >>

//Новости МирТесен



В "Фортуме" рассказали о бережном отношении к воде

В "Фортуме" рассказали о бережном отношении к воде 12.12 14:43

На энергообъектах «Фортума» реализуется система закрытого оборота воды с полным контролем за сточными водами. После внедрения автоматических датчиков слежения за выбросами в атмосферу специалисты позаботились и о качестве воды. >>
Владимир Бурматов помог сделать перерасчет за капремонт

Владимир Бурматов помог сделать перерасчет за капремонт 11.12 15:35

Оказалось, что управляющая компания доначислила лишние 104 тысячи рублей за капремонт. После того, как в проблеме разобрался парламентарий, жители попросили помочь еще в одной вопросе - расчетах за ОДН по электроэнергии. Выяснилось, что в доме работают стометровые лифты. >>
Южный Урал приглашает студентов Узбекистана и Индии

Южный Урал приглашает студентов Узбекистана и Индии 11.12 12:38

На сегодняшний день сразу несколько высших учебных заведений Челябинской области заключили контракты с Индией и Узбекистаном для развития технических образовательных программ. По мнению специалистов, предстоящие саммиты ШОС и БРИКС, которые намечены в 2020 году в Челябинске, позволят укрепить и развить соглашения в образовательной сфере, уточнили на сайте газеты «Южноуральская панорама». >>

//Новости СМИ2

Tele2 обеспечила связью горнолыжные курорты Южного Урала и Башкирии

Tele2 обеспечила связью горнолыжные курорты Южного Урала и Башкирии 11.12 10:05

Базовые станции компании установлены не только у подножия, но и на вершинах Уральских гор. Это значит, что вы сможете дозвониться до друзей, отправить селфи сестренке или записать видео для мамы. >>
Завершился проект «Сделано в Челябинске 2018»

Завершился проект «Сделано в Челябинске 2018» 10.12 14:20

Радиостанция «Челябинское эхо» и 31 канал подвели итоги бизнес-премии «Сделано в Челябинске. Были объявлены имена трех победителей проекта, которых экспертный совет выбрал из 10 финалистов. Призовой фонд в виде рекламного сопровождения бизнеса на общую сумму в 1 миллион рублей разделили компании «Втор-Ком», «ЭМИС» и торговый дом «РОСАВА». >>
Анатолия Литовченко назначили замглавы МКС

Анатолия Литовченко назначили замглавы МКС 10.12 12:32

Южноуральский депутат госдумы Анатолий Литовченко назначен замглавы Уральского Межрегионального координационного совета (МКС) «Единой России». Напомним, что руководитель организации - Иван Квитка - чуть ранее стал куратором региональных и муниципальных выборов в грядущем году. >>
Уровень коррупции в Челябинской области не превышает общероссийских показателей

Уровень коррупции в Челябинской области не превышает общероссийских показателей 10.12 09:55

Вице-губернатор Евгений Голицын на встрече с журналистами заявил, что уровень коррупции в Челябинской области не превышает среднероссийских показателей. Как и в других регионах страны, это в основном «бытовая коррупция» - передача денег за ускоренное продвижение дел, рассмотрение вопросов. >>
Владимир Бурматов реализует проект «Чистая страна»

Владимир Бурматов реализует проект «Чистая страна» 10.12 09:47

Проект партии «Чистая страна» презентовал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву парламентарий Владимир Бурматов. Он станет одним из приоритетных для исполнения на Южном Урале. >>
Владимир Бурматов реализует проект «Чистая страна»

Владимир Бурматов реализует проект «Чистая страна» 10.12 09:08

Проект партии «Чистая страна» презентовал председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву парламентарий Владимир Бурматов. Он станет одним из приоритетных для исполнения на Южном Урале. >>

//Новости ADWILE

Энергетики продолжают расчищать охранные зоны ЛЭП Челябинска

Энергетики продолжают расчищать охранные зоны ЛЭП Челябинска 10.12 07:46

Энергетики «МРСК Урала» рассказали о том, какие работы продолжают проводиться в охранных зонах ЛЭП 110 кВ в городской черте Челябинска. >>
Копейчане обратились за помощью к Анатолию Литовченко

Копейчане обратились за помощью к Анатолию Литовченко 07.12 14:52

Депутат Государственной думы Анатолий Литовченко провел личный прием жителей города Копейска Челябинской области. Жалобы горожан в основном касались качества дорог и питьевой воды, инфраструктуры >>
Путин направил благодарность Владимиру Бурматову

Путин направил благодарность Владимиру Бурматову 07.12 13:06

Высокую награду президента России вручили парламентарию на XVIII Съезде партии «Единая Россия». >>
В Сосновском районе проведут переподключение электроэнергии

В Сосновском районе проведут переподключение электроэнергии 07.12 12:52

Энергетики «МРСК Урала» 10 и 11 декабря подключат резервные источники электроснабжения для проведения ремонта на сетях Сосновского района. >>
Разрез в Коркино начнут запечатывать в конце 2019 года

Разрез в Коркино начнут запечатывать в конце 2019 года 07.12 12:18

Коркинский разрез является неиссякаемым источником дыма на территории Челябинской области. >>
Эксперты нашли трехкратное превышение концентрации соли на дорогах Челябинска

Эксперты нашли трехкратное превышение концентрации соли на дорогах Челябинска 06.12 18:56

Лаборатория взяла снег на дорогах областного центра на химический анализ. Оказалось, что концентрация соли превышена в три раза. Депутат Госдумы Владимир Бурматов представит результаты анализа врио главы Челябинска Владимиру Елистратову и порекомендует меры для исправления ситуации. >>

//Новости партнеров

Tele2 направила на развитие сетей более 4.4 миллиардов рублей

Tele2 направила на развитие сетей более 4.4 миллиардов рублей 06.12 15:04

Более 4.4 миллиардов рублей только за текущий год направила компания Tele2 на развитие сетей. >>
Анатолий Литовченко поздравил спортивную школу с 20-летием

Анатолий Литовченко поздравил спортивную школу с 20-летием 06.12 13:59

Двадцать лет назад она начиналась как студенческий клуб, теперь из ее стен вышли 5 заслуженных тренеров России, 89 мастеров спорта страны, а воспитанники завоевали более 1300 медалей различного достоинства. Поздравить спортклуб "Буревестник" прибыл глава попечительского совета, депутат Госдумы Анатолий Литовченко. >>
Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок

Приказ: В секретную цитадель - обеспечить закон и порядок 06.12 09:12

О них не говорили и не писали. Они мужественно сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945гг. А после нее, будучи засекреченные, самоотверженно отстаивали законность и правопорядок, обеспечивали правовые условия становления и возрастания ядерной мощи нашей Отчизны. >>
Налоговые изменения в 2019-м: к чему готовиться бизнесу и потребителям

Налоговые изменения в 2019-м: к чему готовиться бизнесу и потребителям 05.12 16:28

4 декабря в областном пресс-центре медиа-холдинга «Гранада Пресс» состоялась пресс-конференция на тему: «Кому и чем грозят новые изменения в налоговом законодательстве?». >>
Поддержи группу поддержки ХК «Трактор» в конкурсе!

Поддержи группу поддержки ХК «Трактор» в конкурсе! 05.12 12:17

По давно сложившейся в хоккейном мире традиции в конце календарного года проводится конкурс на лучшую группу поддержки хоккейного клуба. >>
Передайте показания счетчика электричества до 14 декабря

Передайте показания счетчика электричества до 14 декабря 05.12 12:11

Энергетики «МРСК Урала» просят всех южноуральцев передать показания счетчиков электроэнергии пораньше, до 14 или 17 декабря. Это позволит точно рассчитать платеж и прислать квитанции уже к концу года. >>

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры