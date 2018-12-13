Хоккеисты «Трактора» посетили паллиативное отделение детской больницы

В небольшую декабрьскую паузу игроки «Трактора» внесли в тренировочный график предпраздничные встречи и мероприятия.

Рихард Гюнге, Александр Бергстрем и Марсель Шолохов навестили пациентов в Областной детской клинической больнице. Для паллиативного отделения хоккеисты принесли в подарок телевизор и лекарства для восстанавливающегося после серьезного ДТП подростка. В отделении реабилитации представители «черно-белых» пообщались с маленькими пациентами, проведя мастер-класс английского и шведского языков. Игроки расспрашивали ребят о травмах, как они лечатся, как часто в день занимаются лечебной физкультурой, раздавали автографы на своих программках и фотографировались. Дети смущались, но вспоминали школьные уроки английского, старались не только представляться на иностранном языке, но и задавать простые вопросы о возрасте игроков, о том, как сказать «С новым годом!» и «спасибо» по-шведски.

«Для ребят такие встречи - отличный стимул для ускорения восстановления. Мальчишки старались не ударить в грязь лицом и демонстрировали хоккеистам успехи в лечении. Хоккейные программки в нашей библиотеке всегда очень востребованы. Наших пациентов часто приглашают на матчи «Трактора», и это тоже подстегивает заниматься спортом и физкультурой», - рассказала заведующая паллиативным отделением ОДКБ Наталья Тарасова.

«Хорошая встреча получилась. У ребят глаза загорелись. Будут стараться выздоравливать. Все в их руках. Я в детстве тоже частенько приключения себе находил. Спасибо хоккею и тренерам - наставили на правильный путь», - поделился Марсель Шолохов.

Отметим, что хоккейный клуб «Трактор» несколько лет шефствует над Областной детской клинической больницей. Игроки системы «Трактор» несколько раз в год приходят с подарками в разные отделения больницы: онкологическое, травматологию, кардиологию, паллиативное и реабилитационное. Лекарства, бытовая техника, средства гигиены и моющие, игрушки и хоккейная атрибутика становятся приятным и нужным дополнением к пригласительным игры команды.