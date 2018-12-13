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В Италии усилены меры безопасности после «рождественского теракта» в Страсбурге
13 декабря 2018, 12:11 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Официальный Рим разослал инструкции об усилении мер безопасности главам полиции и муниципальным властям. Это связано с терактом в Страсбурге. Накануне там 29-летний житель города расстрелял прохожих в окрестностях рождественской ярмарки.
Сообщение распространило агентство ANSA. Поясняется, что страсбургский стрелок не имеет связи в Италии. Тем не менее, сама ситуация требует большого внимания.
«Сейчас с севера на юг наблюдается миграция радикалов, террористов и экстремистов", - цитирует агентство слова заместителя премьер-министра Италии Маттео Сальвини, который высказался на тему Страсбурга: «Нужно проверять кто въезжает в Италию и выезжает из страны. Нужно найти, исследовать, блокировать и арестовывать любым способом угрозы. Это не право, а обязанность защищать территорию и границы".
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