После спиритического сеанса 200 женщин заявили, что их изнасиловал колдун

Известный не только в Бразилии, но и в соседних странах целитель Жоан ди Фариа, называющий себя "Посланником Бога" провел несколько спиритических сеансов в штате Гояс, а после в полицию обратились более 200 женщин.

Они заявили в полицию о том, что колдун их изнасиловал. По словам потерпевших женщин, во время сеанса знахарь отводил их в отдельную комнату и совершал там развратные действия, - сообщает канал Globo.

Первое заявление поступило от гражданки Нидерландов, прибывшей в Южную Америку специально ради встречи с этим знаменитым колдуном. Прокуратура 12 декабря ходатайствовала об аресте целителя. Жоан ди Фариа свою вину не признает. невиновности.