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Российский спецназ вооружили "супероружием" - автоматом ШАК-12
13 декабря 2018, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]
Российский спецназ начал получать "супероружие" - новейшие автоматные комплексы ШАК-12. Новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра, который создан по заказу ФСБ и обладает впечатляющей огневой мощью, "супероружием" назвал американский журнал The National Interest.
Основная задача ШАК -12 — быстрое и эффективное поражение противника, в том числе использующего для защиты бронежилет или укрытие. Представитель Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Юрий Амелин рассказал, что ШАК-12 — очень специфичное изделие, которое представляет собой немассовый образец даже для спецподразделений, - передает РИА Новости. Он отметил, что заказы исполняются в рамках гособоронзаказа, но эти автоматы. не предполагалось производить в больших объемах.
Ранее американское издание написало, что российский спецназ получит ШАК-12.
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