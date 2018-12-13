Российский спецназ начал получать "супероружие" - новейшие автоматные комплексы ШАК-12. Новейший вариант тяжелого автомата ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра, который создан по заказу ФСБ и обладает впечатляющей огневой мощью, "супероружием" назвал американский журнал The National Interest. СИПРИ: Россия занимает второе место в мире по продажам оружия, первое - США

Основная задача ШАК -12 — быстрое и эффективное поражение противника, в том числе использующего для защиты бронежилет или укрытие. Представитель Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия Юрий Амелин рассказал, что ШАК-12 — очень специфичное изделие, которое представляет собой немассовый образец даже для спецподразделений, - передает РИА Новости. Он отметил, что заказы исполняются в рамках гособоронзаказа, но эти автоматы. не предполагалось производить в больших объемах.

Ранее американское издание написало, что российский спецназ получит ШАК-12.