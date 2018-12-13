Евросоюз не нашел косенсуса по санкциям против России из-за провокации Украины

Единого мнения по вопросу введения новых санкций в Евросоюзе нет. Об этом сообщил представитель официального Берлина. Его слова цитирует агентство Reuter.

Вопрос чиновнику был задан в преддверие саммита ЕС. Он запланирован в ближайшее время. В ходе него планируется обсуждение вопроса введения санкций против России для оказания давления на Москву.

Сама Германия выступает за введение новых санкций. Однако в других странах Европы с позицией Меркель не согласны и сомневаются в их необходимости.