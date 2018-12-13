Крушение скоростного поезда произошло в Анкаре, есть жертвы и пострадавшие

В Турции произошла железнодорожная катастрофа. Скоростной поезд, направлявшийся из Анкары в Конью, столкнулся с пригородным поездом. От удара два вагона сошли с рельсов и врезались в путепровод. И на состав обрушился пешеходный мост.

Представители мэрии Анкары сообщили, что на данный момент известно о четверых погибших людях. 43 пассажира получили травмы. Некоторые пассажиры пока не могут выбраться из поезда.

Российские дипломаты, служащие в Турции, выясняют, есть ли среди пострадавших в железнодорожной катастрофе российские граждане. По информации Минтранса Турции, скоростной поезд столкнулся с маневренным локомотивом. Местные СМИ пишут, что ​катастрофа произошла примерно через четыре минуты после начала движения от станции Мансардиз, когда поезд набрал скорость примерно 80–90 км/ч.