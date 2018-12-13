Эксперты ОЭСР выявили зависимость пенсионного возраста от долголетия

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считают, что люди с низким доходом могли бы выходить на пенсию раньше, чем люди богатые. По мнению аналитиков ОЭСР, пенсионные системы должны учитывать различия в продолжительности жизни разных групп населения и предложили привязать возраст выхода на пенсию к уровню дохода. В каком регионе России платят самую высокую пенсию

Эксперты провели сравнительный анализ и сделали вывод "об устойчивой связи между уровнем дохода и ожидаемой продолжительностью жизни". "Например, в США 1% наиболее богатых мужчин проживет на 14,6 года дольше, чем 1% наиболее бедных", - пишет "Коммерсантъ".

Для аналогичных групп женщин этот показатель равен 10 годам. Согласно этим выкладкам, богатые люди не только проводят больше лет на пенсии, но и быстрее зарабатывают необходимую для ее выплаты сумму. В среднем те, кто зарабатывает мало, проводят на работе больше времени, начиная работать в 18 лет, тогда как работники со средним доходом начинают работать в 20 лет, с высоким — в 24 года. В итоге устанавливается неравенство в стоимости пенсионного года.

Анализ экспертов ОЭСР основан на данных о пенсионерах Канады, Чили, Великобритании, Южной Кореи, Мексики и США.

Советник директора Научно-исследовательского института Минфина Николай Авксентьев считает, что в России также существует разница в продолжительности жизни между жителями с высокими и низкими доходами.

В целом по России официальный возраст дожития составляет 22 года: для мужчин — 16 лет, для женщин — 25, при этом возраст выхода на пенсию для них с 2019 года составит 65 и 60 лет соответственно.