50 человек пытались парализовать работу администрации Челябинска

Вчера вечером, 12 декабря, в День конституции России к администрации Челябинска пришли порядка 50 эко-активистов.

Они пытались парализовать работу мэрии, однако врио главы Челябинска встретился с ними, выслушал их требования и заявил, что по каждому из них будет дан письменный ответ до конца месяца.

По факту провокации, которая произошла у стен городской администрации, уже высказались южноуральские политологи.