В Москве 48-летнего мужчину нашли мертвым в театре Сатиры

В Москве тело мужчины обнаружено в здании Театра сатиры в центре мегаполиса в районе станции метро "Маяковская". Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили.

Установлено, что мужчине было 48 лет. Вероятно, человек 1970 г. рождения скончался скоропостижно. О смерти мужчины в театре передало Агентства городских новостей "Москва" со ссылкой источник в правоохранительных органах столицы.

"В полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти мужчины в здании Театра сатиры по адресу: Триумфальная площадь, д. 2 без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении полиции. Полиция ведет проверку данного факта.