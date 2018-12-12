Устроивший в Страсбурге бойню террорист кричал «Аллах акбар»

Расстрелявший прохожих возле рождественской ярмарки в Страсбурге кричал «Аллах акбар». Об этом рассказали представители силовых структур на брифинге.

Расстрел произошел в ночь с вторника на среду. Ранее в АН уже сообщалось об этом.

Жертвами «рождественского стрелка» стали посетители ярмарки. Данные о пострадавших и погибших разнятся. Изначально заявлялось, что погибли трое, еще двенадцать человек ранены. Позднее мэр Страсбурга заявил о гибели одного из раненых, погибших стало четверо. Спустя еще некоторое время официальная сводка вернулась к изначальным сведениям и умершими назвали троих человек.

Полиция очень быстро вышла на след подозреваемого. Масс-медиа опубликовали потрет 29-летнего уроженца Страсбурга Шерифа Шекатта. Снимок больше похож на фото из уголовного дела.

Как выяснилось теперь, предположительно из уголовного дела, фотографию и взяли. Шериф Шекатт фигурирует в списке подозреваемых в религиозном экстремизме. Сообщается о 27 уголовных делах за грабежи и насилие, по которым он был осужден во Франции, Германии и Швейцарии.

В список террористов Шекатт попал в 2015 году во время заключения. В камере он проповедовал радикальные формы религии. После выхода на свободу Шериф Шекатт поселился в трущобах Страсбурга неподалеку от рождественского рынка.

Возможной причиной «рождественского теракта» в Страсбурге стала попытка ареста Шекатта. Он планировался во вторник утром в рамках расследования дела о покушении на убийство. Обвиняемого дома не оказалось. В ходе обыска у него было обнаружены четыре ножа, пистолет и граната.