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Устроивший в Страсбурге бойню террорист кричал «Аллах акбар»
12 декабря 2018, 17:37 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Расстрелявший прохожих возле рождественской ярмарки в Страсбурге кричал «Аллах акбар». Об этом рассказали представители силовых структур на брифинге.
Расстрел произошел в ночь с вторника на среду. Ранее в АН уже сообщалось об этом.
Жертвами «рождественского стрелка» стали посетители ярмарки. Данные о пострадавших и погибших разнятся. Изначально заявлялось, что погибли трое, еще двенадцать человек ранены. Позднее мэр Страсбурга заявил о гибели одного из раненых, погибших стало четверо. Спустя еще некоторое время официальная сводка вернулась к изначальным сведениям и умершими назвали троих человек.
Полиция очень быстро вышла на след подозреваемого. Масс-медиа опубликовали потрет 29-летнего уроженца Страсбурга Шерифа Шекатта. Снимок больше похож на фото из уголовного дела.
Как выяснилось теперь, предположительно из уголовного дела, фотографию и взяли. Шериф Шекатт фигурирует в списке подозреваемых в религиозном экстремизме. Сообщается о 27 уголовных делах за грабежи и насилие, по которым он был осужден во Франции, Германии и Швейцарии.
В список террористов Шекатт попал в 2015 году во время заключения. В камере он проповедовал радикальные формы религии. После выхода на свободу Шериф Шекатт поселился в трущобах Страсбурга неподалеку от рождественского рынка.
Возможной причиной «рождественского теракта» в Страсбурге стала попытка ареста Шекатта. Он планировался во вторник утром в рамках расследования дела о покушении на убийство. Обвиняемого дома не оказалось. В ходе обыска у него было обнаружены четыре ножа, пистолет и граната.
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