Критик: Почему писатели в России бедные

Журнал Forbes определил 11 самых высокооплачиваемых писателей в 2018 году. Этим авторам удалось продать 24,5 млн книг в США и заработать 283 млн долларов. Так, на первом месте оказался Джеймс Паттерсон. Его доходы за год составили 86 млн. долларов.

«Нужно учитывать особенности книжного бизнеса у нас и на Западе. Наш книжный рынок не сопоставим с рынком США, Франции или Германии. По данным издателей, средний тираж книги в России составляет 6-7 тыс. экземпляров. Речь идет о литературе, которая пользуется спросом. 75 тыс. – практически нереальный тираж для большинства российских писателей, даже если это бестселлер. Поэтому доходы писателя от книг просто не сопоставимы с доходами их западных коллег. Нормальный доход у автора может быть при условии, что тираж его книг выходит за рамки 50 тыс. экземпляров. Наш рынок по объему, по капиталу равен рынку Швеции при огромной разнице в населении», – рассказал литературный критик Николай Александров. Об этом пишет НСН.