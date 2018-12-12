«Россия-24» выдала ряженного в костюм аниматора за современного робота

Телеканал «Россия-24» рассказал зрителям о современном роботе Борисе, выдав за него аниматора в соответствующем костюме. Курьезный сюжет сняли на форуме профессиональной ориентации для школьников в Ярославле.

На мероприятие, помимо учащихся, собрались эксперты крупнейших отечественных компаний и вузов, лучшие педагоги страны. «Россия-24» сообщила, что участникам форума продемонстрировали одного из самых современных роботов, который умеет танцевать.

Читатель TJournal выяснил, что под видом робота показали аниматора в костюме «Робот Алеша», который продается в интернет-магазинах за 250 тысяч рублей. Как пишет издание, журналисты не могли не знать, что перед ними живой человек, так как в кадре была видна его шея. Также отмечается, что на форуме Бориса настоящим роботом никто не представлял.

После публикаций, в которых указывается на допущенную телевизионщиками ошибку, «Россия-24» удалила сюжет из своего YouTube-аккаунта, однако он остался на некоторых других каналах видеохостинга.